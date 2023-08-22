 

Премьер Канады Трюдо раскритиковал Цукерберга из-за сокрытия новостей о пожарах

22.08.2023, 17:30, Разное
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Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, выразил недовольство по отношению к Марку Цукербергу, владельцу компании Facebook (компания-владелец Meta в РФ признана экстремистской и запрещена). Причиной стало блокирование социальной сетью ссылок на региональные канадские медиа, раскрывавшие информацию о текущих лесных пожарах в стране.

Трюдо подчеркнул неприемлемость ситуации, где корпоративная прибыль Facebook важнее доступа к актуальным данным от местных новостных агентств для жителей Канады. Он выразил обеспокоенность по поводу воздействия данной блокировки на демократические процессы и подчеркнул, что в кризисных ситуациях социальная сеть игнорирует человеческую безопасность.

На северо-западе Канады насчитывается 236 пожаров, охвативших площадь более 2 млн гектаров. За последнюю неделю из-за данной угрозы были эвакуированы около 60 тысяч человек. Трюдо описал ситуацию с пожарами как “апокалиптическую”.


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