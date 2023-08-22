Мнение: История крымского референдума

В буйном Фейсбуке продолжается вялотекущий скандал вокруг профессора Андрея Десницкого, которого по доносу «Хорошей Нерусской» выгнали из Вильнюсского университета. Напомню, что Десницкому поставили в вину статью 10-летней давности, в которой он как-то не так назвал захват Советским Союзом республик Прибалтики в начале 40-х. Там у них тонкий казуистический спор, кои так любит постсоветская интеллигенция: то ли надо говорить «оккупация», а он сказал «аннексия», то ли наоборот – надо говорить «аннексия», а он сказал «оккупация». В общем, очередная бессмысленная и дурацкая история из серии «как правильно по-украински говорить «на Украину» – из-за которой, впрочем, профессор лишился кафедры и, возможно, средств к существованию (в РФ он вернуться не может, так как подписал в 2022 году «Письмо ученых» против войны»).

Но, естественно, украинским сетевым борцам этого показалось мало, и они продолжили изыскания крамолы в текстах Десницкого, в особенности прошерстили его Фейсбук. Где и нашли, в частности, вот эту цитату.

Цитата, на мой взгляд, средней крамольности – я даже не уверен, что литовцы, прочтя ее, уволили бы Десницкого из своего университета еще раз. Кто не видит без очков – перескажу содержание: Десницкий еще в 2014 году пинает Горбачева – мол, мог бы он, подлюка, будучи генсеком КПСС, «просто», на манер Хрущева, передать Крым с Украины обратно в РСФСР «одним росчерком пера» – и всё было бы шито-крыто, и уже никакой комар носа бы не подточил…

Украинцы, понятно, по поводу этой цитаты жутко перевозбудились и устроили в Фейсбуке очередной сеанс ненависти к Десницкому (собственно, я на один такой и наткнулся – у своего френда Паши с еврейской фамилией, который сам из родом из Химок, по-украински не умеет, но является ярым украинским националистом). А я вот прочитал – и невольно усмехнулся тому, как видный библеист Десницкий буквально попал пальцем в небо: ведь на самом деле Горбачев именно это и пытался сделать! И наверно, сделал бы – но банально не успел: Союз развалился.

Впрочем, это весьма мутная история. Мутная и какая-то, видимо, неприятная для нынешних власть предержащих в РФ – поскольку они ее ни до, ни после 2014 года никак не «форсят». Власти Украины ее никак не форсят тем более – поскольку она реально противоречит их «правам на Крым»; в итоге она неудобна для всех – и ее никто ни в России, ни на Украине, ни в Крыму не знает. Я и сам-то узнал чисто случайно – когда был в Крыму в том самом 2014 году, от людей, которые ей ТОЖЕ не придавали никакого значения. Что, конечно, было вообще феерично.

Речь о «крымском референдуме». Не 2014 года (который никто, кроме Никарагуа и Венесуэлы не признал) – а 1991 года, о котором просто никто и не слышал. А зря – это ведь был ПЕРВЫЙ референдум за всю историю СССР! Официально одобренный Советской властью, то есть легитимнее некуда!

Суть референдума – «поднять» Крым от «Крымской области в составе Украины» до «автономной республики»… но в составе чего? И сама формулировка вопроса, который был задан жителям Крыма, не оставляла простора для толкований. Вопрос был такой:

«Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

(Достаточно характерно, что бюллетень был, судя по всему, только на русском языке)

Ну и, поскольку дело проходило еще в СССР, в январе 1991 года, «за» проголосовало 93% при явке 81% населения. Заметим, что в вопросе для референдума «Украина» вообще никак не упоминалась. Но и по вопросу понятно, что фактически это был референдум заодно и за выход Крыма из состава УкрССР. Ведь у Украины был ровно тот же статус – субьект СССР и участник (будущего) Союзного Договора. Крым таким образом рывком из рядовой области переводился в ранг субъекта СССР – и, значит, автоматом выходил из под власти Киева прямо «под Москву» – как центра Союза ССР.

То есть Горбачев буквально осуществлял пожелание Десницкого от 2014 года! Причем на самой Украине это прекрасно понимали. Читаем Вики: «В январе 1990 года на пленуме крымского обкома партии было заявлено о необходимости изменения статуса Крыма. На внеочередной сессии Крымского областного Совета народных депутатов 12 ноября 1990 года было принято решение о проведении референдума о статусе Крыма 12 января 1991 года. На сессии парламента тогда присутствовал председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук, который пытался убедить крымских депутатов в преобразовании статуса полуострова решением украинского парламента без проведения референдума».

Во как! Кравчук, будущий первый президент Украины, аж сорвался из Киева в Симферополь, чтобы лично убеждать крымских депутатов отказаться от референдума! Но ничего у него, понятно, не вышло, ведь «вопрос» был инициирован, естественно, никак не самими «крымскими активистами». В той же статье Википедии читаем: «Постановление Верховного Совета СССР 28 ноября 1989 года «О выводах и предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа» указывало на то, что «Восстановление прав крымскотатарского народа не может быть осуществлено без восстановления автономии Крыма путём образования Крымской АССР в составе Украинской ССР. Это соответствовало бы интересам как крымских татар, так и представителей других национальностей, проживающих ныне в Крыму»

Вот откуда был запущен процесс! Конечно же, из Москвы. И под бронебойным для Союза ССР «национальным» соусом: Горбачев вернул крымских татар на полуостров («В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной») – и вот тогда же, раз Крым внезапно опять становился «национальной территорией», возникло основание создать там из области «республику» да и под такое дело выдернуть Крым, как репку, из лап жадных хохлов. Для СССР это все было не впервой – к примеру, мои любимые ХМАО и ЯНАО, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа: несмотря на то, что собственно ханты, манси и ненцы составляли там всегда буквально считанные проценты (!) от общего населения, все равно эти округа не моргнув глазом записывали в «национальные».

В общем, референдум был продавлен железной рукой, и траектория дальнейшего движения, придуманная Горбачевым, прочитывается без труда: в августе 1991 подписывается новый Союзный Договор, его наряду с прочими нацреспубликами подписывает и республика Крым, после чего «подчинение» Крыма Украине становится абсурдом. Понимали это и на Украине.

И, по всей видимости, попросту саботировали слабеющую на глазах волю КПСС. Во всяком случае, главный смысл референдума – вывод Крыма из-под Украины «под Союз в целом» – они просто проигнорировали. А в 1996 году, подавив (с помощью спецназа) новую попытку жителей Крыма вырваться с Украины «под Москву» в результате уже не референдума, а выборов, на Украине переписали Конституцию Крыма и завершили свой «вторичный захват» полуострова.

В этом изложении история выглядит простой и прозрачной, как слеза. Вопрос: а почему ж тогда ее почти никак не использует российский агитпроп? Ведь она же такая соблазнительно антиукраинская, вроде бы полностью разбивающая «украинские» основания их притязаний на Крым? Все ведь просто: украинцы, за неимением каких-либо иных, ЦЕЛИКОМ основывают свои притязания на Крым на решениях Советской власти (Хрущев в 1953 году); но вот же – история 1991 года, ясно показывающая, что та же самая Соввласть совершенно недвусмысленно этот Крым у Украины забирала обратно!

Причин, видимо, две. Во-первых, агитпроп в данном случае явно смущает как раз «национальная компонента». Для СССР упор на «крымских татар» как «государствообразующей» нации был нипочем – коммунисты все равно знали, что любые «нации», хоть в вышиванках, хоть в черкесках – лишь декор, а править будут они, то есть – Москва и ее «неизвестные отцы». А для российского Кремля начинать выплясывать еще и перед какими-то «крымскими татарами», которых в Крыму от силы 10% населения – уже и как-то непривычно, и, видимо, стратегически стрёмно, учитывая близость «друга Эрдогана». Поэтому, как стоит заметить, никаких хороводов вокруг крымтатар, кроме строительства мечетей, и то по-тихому, в Крыму с самого захвата вообще не ведут. Стоит заметить, что и Украина в Крыму вела себя в отношении татар примерно так же – и, видимо, из примерно тех же соображений.

Ну и, конечно, главное основание для росвластей по возможности всячески игнорировать крымский референдум 1991 года – то, что в формулировке вопроса референдума нет никакого упоминания об Украине (что мы уже отметили), но ведь нет также и никакого упоминания России! Собственно, по его итогу (и, видимо, по задумке Горбачева) Крым становился в Союзе равным не только Украине, но и, страшно сказать, самой РСФСР! Т.е. в Российской Федерации (которая по факту, конечно, никакая не федерация, а полностью унитарное государство) Крым на основании своего «старого» референдума мог бы претендовать на статус, который в ней имеет только Чечня, да и то де-факто, а не де-юре.

А этого власти РФ тоже хотели бы всячески избежать.

Так и получается, что главная «козырная карта» против украинских притязаний на Крым оказывается одновременно крайне токсичной и для его нового, так сказать, владельца. По сути, Крым хотел на вольный выпас – быть «своим собственным». Что в современном мире, судя по всему, невозможно.

Так, видимо, и останется январский референдум 1991 года странным и неудобным для всех артефактом, который все стараются забыть. «Республика Крым» будет мечтой уже для новых поколений эмигрантов типа Василия Аксенова.