Мнение: Тропические болезни в России, потери россиян из-за шенгенских виз и отношение к туристам в Испании

1. Врачи пугают российских туристов и жителей южных регионов тропическими болезнями (ссылка):



Лихорадка денге и малярия могут прийти в Россию из-за изменения климата. Неожиданную опасность этого явления назвал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в беседе с «Радио 1».

По словам врача, на фоне резкого потепления, которое ранее было нехарактерно для России, комары могут стать переносчиками опасных заболеваний. «Боюсь, что мы в итоге столкнемся с чем-то подобным», — заявил инфекционист.

Специалист также рассказал о том, как и где малярия и лихорадка денге могут распространиться в стране. «У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льется теплая вода. Так вот чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома. К сожалению, такие случаи тоже были. Также опасна лихорадка денге. Раньше у нас ее не было, но сейчас, боюсь, что в южных регионах она может закрепиться», — выразил беспокойство Никифоров.

Эксперт отметил, что россияне в основном заболевают лихорадкой денге во время отдыха в теплых странах — например, на Кубе или в Таиланде. При первом заражении по тяжести эта болезнь сопоставима с сезонным гриппом, при этом при повторном она представляет опасность для жизни из-за возможного развития геморрагической формы и токсико-инфекционного шока. Никифоров посоветовал тем, кто уже однажды переболел лихорадкой денге, не ездить в Таиланд и другие теплые страны снова.

Как видно, российским туристам в тропиках заболеть вполне реально, а вот для возникновения очагов внутри самой России требуется определённое, не самое вероятное стечение обстоятельств.

Однако есть большие сомнения, что из-за подобных угроз россияне откажутся от отдыха в Таиланде, а жители Краснодара массово начнут переезжать в Санкт-Петербург. В любом случае, я полагаю, что тёплая вода в подвалах литься не должна. В подвалах должно быть сухо и чисто.

И, да, по поводу глобального потепления. Тема очень политизирована, так что довольно сложно разобраться, растёт температура на планете или падает. Ясно одно: даже если в каких-то регионах температура и повышается, то, во-первых, никакой катастрофы в этом нет, а во-вторых, человек к этому повышению отношения не имеет. Некоторые исследователи даже полагают, что скоро нас ждёт период пониженной температуры. Лично я надеюсь, что они ошибаются: России было бы выгодно, чтобы температура росла.

2. Европейцы обирают жителей других стран, взимая с них визовые сборы, но не давая визы. Забавно, что жителей России, находящейся под санкциями, обирают несколько менее нагло, чем жителей азиатских стран (ссылка):



Россияне потеряли больше полумиллиарда рублей (5,5 миллиона евро) из-за отказов в выдаче шенгенских виз в 2022 году, сообщил портал SchengenVisaInfo.

Согласно исследованию, Россия оказалась на втором месте среди стран, жители которых чаще всего обращались за визами в Европейский союз — всего эксперты насчитали 687 тысяч заявлений. В тройку лидеров также вошли Турция (778 тысяч заявок) и Индия (672 тысячи).

Причем уровень отказов в шенгенских визах для россиян оказался самым низким в этой тройке — десять процентов. Гражданам Турции и Индии не дали визы в 15 и 18 процентах случаев соответственно.

Портал уточнил, что большинство заявителей из третьих стран, в том числе из России, оплачивают визовый сбор в размере 80 евро (около 8,2 тысячи рублей по курсу на 18 августа). В случае отказа в выдаче визы эта сумма не возвращается. Таким образом, только за подачу заявлений на шенген россияне потратили 55 миллионов евро, турки — 62,2 миллиона, а индийцы — 53,7 миллиона.

Специалисты посчитали, что разрешение на въезд не получили 68,7 тысячи россиян, а совокупные потери туристов, которым не выдали шенген, составили около 5,5 миллиона евро (более 557 миллионов рублей).

3. Испанцы, а точнее каталонцы, дискриминируют заполонивших их страну надоедливых англоязычных туристов. Ради этого они идут на откровенное жульничество (ссылка):

Испанцы устанавливают на пляжах фейковые таблички на английском о запрете купания.

Предупреждают об опасных медузах, камнепаде и сточных водах, чтобы помешать туристам занимать лучшие места. Лишь снизу на каталанском подписано, что предупреждение ненастоящее.

На такой шаг испанцы пошли после того, как туристы за несколько часов до открытия бассейнов и пляжей стали расхватывать шезлонги и зонтики <…>, отмечает Daily Mail.

С одной стороны, вы можете сказать, что англичан испанцам не за что особенно любить, пускай сначала вернут Гибралтар. С другой стороны, и российские туристы, приехавшие в Испанию, как правило не знают испанский язык, не говоря уже о каталанском. С третьей стороны, ехать отдыхать в регион, где к туристам относятся вот так, я бы не стал. Зайдёшь, например, в ресторан, а каталонский повар креативно пошутит над заказанным тобой блюдом. Оно мне надо? Я лучше в Зеленогорск съезжу, среди сосен погуляю, зоопарк навещу.