 

Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага

22.08.2023, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что под триколором российские бойцы сражаются за свободу и независимость Родины. Государственный флаг вдохновляет ученых, спортсменов, мастеров культуры, отметил Собянин.

“Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!” – подчеркнул градоначальник.

День Государственного флага установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. Праздник посвящен возрожденному национальному триколору.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой

22.08 / Антоха MC и Ева Польна выступят на ночной вечеринке в “Лужниках” 25 августа

22.08 / В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик

22.08 / До станции метро “Аэропорт Внуково” запустили тестовые поезда

22.08 / Arirang News – в Южной Корее стартовали совместные манёвры Сеула и Вашингтона

22.08 / Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог

22.08 / Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России

22.08 / Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

22.08 / Десятки стран ожидают решений о расширении БРИКС на предстоящем саммите

22.08 / Сотни человек выйдут на поиски Лох-несского чудовища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика