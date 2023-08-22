 

Программа ссылки иноагентов на Луну отложена на неопределённый срок

22.08.2023, 15:33, Разное
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Правительство России отложило исполнение программы ссылки нежелательных элементов на Луну. Масштабный проект предполагал построение на Луне первой российской колонии-поселения для лиц, признанных иностранными агентами или привлекавшихся по «политическим» статьям.

По задумке властей, после успешного восстановления российской лунной программы, «Роскосмос» должен был наладить постоянное транспортное сообщение с Луной. Иностранных агентов в свою очередь предполагалось обязать добровольно отправиться на спутник Земли для выполнения строительных работ и искупления таким образом своей вину перед Отечеством.

21 августа правительство без объяснения причин приостановило реализацию программы на неопределённый срок. Источники газеты «Коммерсант» говорят, что проект скорее всего переформатируют – «лунную» колонию-поселение возведут на Камчатке, где есть характерные пейзажи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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