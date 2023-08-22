 

«Ъ»: «Яндекс Маркет» займется выпуском мебели под собственным брендом

22.08.2023, 15:03, Разное
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Компания «Яндекс Маркет» планирует значительное расширение своего ассортимента до конца 2023 года, также представив мебель с собственным брендом, созданную и разработанную по индивидуальному заказу. Об этом сообщается в публикации издания «Коммерсантъ».

Ведущая роль в создании новых продуктов и развитии собственной мебельной торговой марки «Яндекса» будет принадлежать бывшим сотрудникам российского офиса IKEA. Ожидается, что к 2025 году ассортимент станет насчитывать более 3000 уникальных позиций.

Сейчас в каталоге «Яндекс Маркета» уже представлены фирменные диваны и кровати, а до конца текущего года планируется расширение ассортимента до другой мебели для гостиных, кухонь и спален. В компании надеются, что доля мебели собственного производства составит 10% от общего наполнения раздела на платформе.

Производство мебели будет осуществляться в основном на российских фабриках. В то же время компания устанавливает партнерские отношения с производителями из Белоруссии и Китая.


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