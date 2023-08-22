Скандалы: Капитальный вывод

В 2022-м в России зафиксировали рекордный отток капитала

В прошлом году отток капитала из России достиг 13,5% от ВВП и составил рекордные $243 млрд. Об этом говорят данные аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По мнению экспертов, такой высокий показатель объясняется экономическим шоком, который пережила страна в 2022 году, изменениями в модели финансирования внешнеторговых процессов и переводом гражданами средств в иностранные банки.

В ЦМАКП выделил четыре ключевых канала, по которым средства выводились из России. Больше всего — $66 млрд — было направлено за рубеж в связи с погашением торговых кредитов и на выплату авансов. Процесс кредитования экспорта перешел к российским финучреждениям. После февраля 2022 года большая часть импорта стала поставляться отечественным компаниям на условиях предоплаты разного типа.

На погашение ссуд и займов российскими банками и компаниями перед зарубежными кредиторами было направлено чуть меньше средств — $62 млрд. На третьем месте — операции физических лиц. Их доля в общем оттоке капитала составила $47 млрд, причем $33 млрд из них пришлось на пополнение депозитов в зарубежных банках и ещё $14 млрд — на покупку наличной иностранной валюты. На последнем месте оказался результат сделок по приобретению принадлежавших зарубежным компаниям российских активов, то есть, на процесс изъятия прямых иностранных инвестиции: с ним связывают вывод $40 млрд. «По сути, основной отток шел по внешнеторговым позициям страны и на погашение задолженности, чтобы впредь исключить фактор давления на Россию со стороны недружественных стран, — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — Есть и фактор капитала репатриантов, покинувших страну после СВО и осенней мобилизации. Тем не менее, отток не остался незамеченным, и, например, он играл одну из основных негативных ролей в девальвации курса рубля».

Любопытно, что мнения экспертов о влиянии вывода средств за рубеж на экономику страны разделись. Большая часть аналитиков считает этот процесс негативным. «Отток капитала, который составляет 13,5% от ВВП страны, является проверкой устойчивости российской экономики, так как это — очень высокие объемы, — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Общая сумма оттока капитала из России в 2022 году была на 41% выше, чем в кризисном 2008 году и на 32% больше, чем в 2014 году».

Рекордный отток капитала означает снижение объемов инвестиций как в реальный сектор экономики, так и на финансовых рынках. Эти средства могли пойти на модернизацию или расширение производственных мощностей. В целом, отток иностранных инвестиций и капитала из РФ в первую очередь отражается на экономическом росте страны: он замедляется, подчеркнул Чернов.

Однако есть эксперты, оспаривающие такую точку зрения. «Иностранные инвесторы постоянно выкачивали всю прибыль из российских «дочек» за границу», — вступает в спор директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Они использовали различные варианты налоговых оптимизаций, то есть старались платить в российский бюджет меньше денег, чем это было положено при обычной работе бизнеса, и в целом, недоинвестировали в активы в России. Отечественные инвесторы так делать не смогут, поэтому для экономики от этого одни плюсы, уверен Тузов.

Зато в прогнозах дальнейшего оттока капитала эксперты проявили единодушие. Не все средства в прошлом году смогли утечь из нашей страны, поэтому в текущем году тоже можно ожидать высоких объемов оттока капитала. По мнению Чернова, в 2023 году продолжаются распродажи иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ, поэтому объемы оттока иностранного капитала, которые утекают по этому каналу, могут быть очень высокими.

Продолжается и процесс оттока валютных вкладов за рубеж. Как указал глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, за период спецоперации, с февраля 2022 года по июнь текущего года, валютные депозиты граждан в российских банках сократились почти наполовину – на $43,9 млрд (или на 49,2% до $45,3 млрд на 1 июля 2023 года), тогда как валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за тот же период на почти ту же сумму — на $42 млрд (до $73 млрд).

Много денег может быть вывезено и «в карманах»: под подушками у россиян на 1 июля 2023 года оказалось иностранной валюты на сумму $96 млрд — на $12,3 млрд больше, чем на 1 февраля 2022 года. «Многие россияне покупают квартиры за рубежом, — указала инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Основное направление на текущий момент — это Дубай». По её мнению, тенденция по оттоку частного капитала сохранится до окончания СВО.

Фото: Скандалы.ру

Наталия Трушина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”