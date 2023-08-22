Ученые открыли роль вируса Эпштейна-Барр в раковой дегенерации клеток

Вирус Эпштейна-Барр, долгое время считавшийся потенциальным канцерогеном, вызывает дегенерацию клеток, установили исследователи после проведенных недавно исследований.

Связь между вирусом и раком основана на анализе вирусных белков, которые привязываются к уязвимой точке на 11 хромосоме, вызывая разрывы. Это способствует развитию раковой опухоли. Вирус Эпштейна-Барр, принадлежащий к семейству вирусов герпеса, также ассоциируется с другими заболеваниями, включая гландулярную лихорадку, рассеянный склероз, затяжной ковид и синдром хронической усталости, а также рак глотки и лимфому Ходжкина.

Исследование вирусного белка EBNA1, оставляющего следы в инфицированных клетках, выявило его связь с определенной ДНК-последовательностью. Это взаимодействие происходит на 11-й хромосоме. Ученые обнаружили, что белки EBNA1 скапливаются в уязвимом участке, где ДНК подвержена повреждениям во время деления клеток. Это взаимодействие разрывает цепь ДНК, что способствует изменениям в геноме.

Эти открытия недавно сделали исследователи, показав, как вирус Эпштейна-Барр разрушает хрупкую точку на хромосоме, что может вызывать дегенерацию клеток и в конечном итоге раковое заболевание.

Анализ геномных данных свидетельствует, что раковые опухоли, связанные с латентной ВЭБ-инфекцией, чаще имеют аномалии на 11-й хромосоме. Это открывает новую перспективу в понимании роли вируса Эпштейна-Барр в развитии рака.