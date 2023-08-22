 

В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик

22.08.2023, 13:35, Новости дня
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На прошлой неделе в московском каршеринге в ногу ребенку воткнулся шприц, который был спрятан в обшивке сидения. Из-за этого пострадала 10-летняя девочка, сообщает “Царьград”.

Содержимое шприца взяли на экспертизу. Оказалось, что в нем содержался искусственный наркотик – мефедрон. Специалисты продолжают изучать шприц уже на наличие инфекций, пишут “Вести Подмосковья”.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается. Виновнику может грозить до 8 лет лишения свободы, отмечает Пятый канал.


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