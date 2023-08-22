До станции метро “Аэропорт Внуково” запустили тестовые поезда

Участок планируется открыть в 2023 году. Он состоит из станций “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов обратил внимание, что после открытия участка столичный метрополитен станет единственным в России со станцией на территории аэропорта. В настоящее время специалисты проверяют работоспособность всех систем, после этого начнется накатка пути, уточнил он.

Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок. С помощью специальных составов проверяют состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, работу автоматических устройств и связь с диспетчером.

Длина нового участка – 4,9 километра. Поезда будут проезжать по метромосту длиной 460 метров. Открытие двух станций улучшит обслуживание более 350 тысяч человек, которые живут и работают в этих районов, а также пассажиров аэропорта Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал открытие осенью 2023 года участка Люблинско-Дмитровской линии. В его состав входят станции “Лианозово”, “Яхромская” и “Физтех”.