 

Стартовал набор в антиковидные вакцинационные бригады на осенне-зимний период

22.08.2023, 13:33, Разное
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Уже в 42 регионах России идёт набор в вакцинационные антиковидные бригады на период с октября 2023 года по январь 2024 года. В состав такой мобильной группы войдут полицейский, имеющий право вскрывать двери и применять оружие, дружинник-общественник и медик (или медбрат).

Впервые в практике общей вакцинации будут использовать отечественную разработку – мобильный прививочный комплект МПК-1А. Он состоит из рюкзака, в котором располагается баллон с вакциной под давлением, и шланга подачи вакцины, заканчивающегося многоразовой инъекционной иглой. Иглу рекомендовано протирать спиртом после каждого укола и менять на новую после 20 применений.

Согласно действующему законодательству, уклонение от добровольной вакцинации на первый раз влечёт за собой административную ответственность, а при рецидиве расценивается как уголовное преступление. Исключение сделано для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и имеет все подтверждающие это документы – такие граждане отделаются штрафом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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