Arirang News – в Южной Корее стартовали совместные манёвры Сеула и Вашингтона

Южная Корея и США дали старт совместным учениям «Щит свободы Ульчи», пишет Arirang. В этом году организаторы манёвров полностью переработали сценарий полномасштабной войны с Северной Кореей с учётом последних конфликтов — включая и боевые действия на Украине.

А кроме того вместе с учениями по гражданской обороне Сеул и Вашингтон проводят совместные военные манёвры, получившие название «Щит свободы Ульчи». Союзники будут отрабатывать различные сценарии военных действий с расширенной программой полевой подготовки. С подробностями — наш корреспондент Ли Рэхюн.

Южная Корея и США в понедельник дали старт своим учениям «Щит свободы Ульчи». Совместные общевойсковые манёвры, в которых примут участие различные ведомства, продлятся в общей сложности 11 дней с двумя этапами. Цель учений — укрепить совместную оборону Сеула и Вашингтона на случай любых экстренных ситуаций, включая провокации со стороны Северной Кореи.

В учениях примут участие около 4 тысяч различных ведомств и подразделений и 580 тысяч человек.

ПОЛКОВНИК ЛИ СУНЪЮН, глава отдела связей с общественностью объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи: Южная Корея будет рассматривать все необходимые варианты обороны и выступает за расширение учений с целью повысить на национальном уровне готовность к реагированию.

В нынешнем году на учениях был полностью переделан сценарий полномасштабной войны — на сей раз он будет отражать разнообразные угрозы для безопасности с учётом уроков, усвоенных из последних войн и конфликтов. Сюда относятся новые угрозы ядерного и ракетного характера от Пхеньяна, боевые действия на Украине, а также новостные фейки, которые может начать распространять Северная Корея.

В ходе учений «Щит свободы Ульчи» также будут проведены несколько дополнительных крупномасштабных общевойсковых учебных мероприятий. Таких будет организовано около 30 — то есть, в два с небольшим раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщают в Командовании ВС США в Южной Корее, в учениях также впервые будут задействованы американские космические силы.

ПОЛКОВНИК АЙЗЕК ТЕЙЛОР, глава отдела по связям с общественностью Командования ВС США в Южной Корее: У нас есть и космический компонент, и сухопутный, и воздушный, и морской, и такие области как кибербезопасность, и когнитивная сфера. Вопрос в том, как взять все эти ресурсы, которые находятся в распоряжении соответствующих командиров, и применить их эффективно?

Помимо Южной Кореи и США в учениях также примут участие несколько стран — членов ООН, включая Канаду, Францию и Великобританию.

Отдельные эксперты предполагают, что на учениях появятся и стратегические средства США — такие, например, как бомбардировщик B-1b.

Военное руководство тщательно следит за возможными провокациями, которые может предпринять в ходе учений Северная Корея.

Ли Рэхюн, Arirang News.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

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