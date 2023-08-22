Скандалы: Знают долг

Число неплательщиков по кредитам за год выросло на 3,3 млн

Число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать 2,5 трлн рублей. В НАПКА пояснили, что в последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам. Еще одной причиной увеличения количества дел по просроченным долгам стала возросшая инфляция — она влияет на платежеспособность клиентов.

Взыскать, нельзя ждать

В ФССП в первые шесть месяцев этого года на исполнении находилось 17,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций. Это на четверть, или на 3,3 млн, больше, чем годом ранее. Их количество увеличивается из года в год. По итогам января – июня 2020-го таких заемщиков было 9 млн, 2021-го — 12 млн, 2022-го — 14,4 млн.

Всего с неплательщиков планируется взыскать 2,5 трлн рублей, отметили в службе. Годом ранее на 1 июля общая сумма составляла 2,4 трлн рублей. Больше всего граждан-должников проживали в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

При сборе долгов с физлиц в пользу банков судебные приставы принимают все меры, предусмотренные законодательством, в том числе по обращению взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы клиентов, а также на принадлежащее им имущество, рассказали в ФССП. В службе добавили, что принудительное погашение банковских займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам и оплате услуг ЖКХ, а также их закредитованность.

— Статистика ФССП свидетельствует в большей степени не об ухудшении платежной дисциплины заемщиков, а о стратегии взыскания кредиторов, — уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. — Сейчас доля судебного взыскания находится на достаточно высоком уровне — порядка 50–80% в зависимости от финансовой организации.

Причина столь высокой доли заключается в размытых формулировках законодательства, подчеркнул Эльман Мехтиев. Например, в связи с отсутствием в 230-ФЗ, регулирующем взыскание просроченной задолженности, определения таких ключевых понятий, как «телефонные переговоры» и «голосовые сообщения», любой дозвон трактуется как телефонные переговоры, при этом для сообщений установлены иные количественные ограничения. Как следствие, взыскатели, опасаясь назначения штрафов со стороны ФССП (например, даже за дозвон продолжительностью 0–2 секунды без ответа со стороны абонента), идут в судебные органы, рассказал он.

Также на ситуацию, по словам Мехтиева, влияют настроения некоторых граждан, которые ошибочно полагают, что суд встанет на их сторону. При этом органы юстиции в 99% случаев принимают позицию кредитора.

— Рост числа принудительных взысканий может быть связан в том числе с отменой послаблений, которые использовались банками в 2022-м и позволили отложить признание проблемной задолженности, — отметил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Кроме того, по его словам, в последнее время кредитные организации стали больше заинтересованы самостоятельно взыскивать деньги через суды. Поэтому меньшие объемы плохих долгов передаются коллекторам, но большие уходят в органы юстиции.

Ситуация с закредитованностью населения в России неоднозначная, считает эксперт. С одной стороны, уровень долговой нагрузки ниже того, который характерен для розничного кредитования в странах с развитой экономикой. С другой — у населения относительно высокий уровень расходов на товары первой необходимости. Из-за этого падение доходов или рост трат, связанный с инфляцией, относительно быстро создает угрозу снижения платежеспособности, заключил Валерий Пивень.

Выбор пути

«Известия» спросили крупные банки об увеличении количества требований по возврату задолженности через суд. В 2023 году объемы взыскания увеличились на 15% к показателям прошлого года, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Это произошло благодаря оптимизации, ускорению процессов на исполнительной стадии и действий сотрудников ФССП.

— Рост количества неплательщиков может объясняться увеличением долговой нагрузки граждан и в целом ростом стоимости жизни, — пояснил эксперт, отметив, что в Росбанке наблюдается незначительное увеличение просроченных кредитов по сравнению с показателями 2022-го (+10%).

В банке ДОМ.РФ не фиксируют изменения платежной дисциплины клиентов, заявил его вице-президент Кирилл Варенцов. Обычно рост числа должников — физических лиц связан с кризисными ситуациями, отметили в УБРиР. Там сказали, что среди своих клиентов не наблюдают увеличения количества неплательщиков.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июля этого года объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,2 трлн рублей. Это сумма, которую кредитные организации еще не передавали в суд для взыскания. По оценкам НАПКА, на сегодня количество должников, у которых уже возникли проблемы с обслуживанием кредита или займа, варьируется в пределах 8–9 млн. Но резких колебаний этого показателя в течение последних нескольких месяцев не отмечается, добавили там.

В среднем принудительно взыскивать долги начинают через год после того, как человек впервые допустил просрочку, отметила руководитель практики банкротства адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар. Гражданину, который попал в подобную ситуацию, важно взаимодействовать с судебным приставом, являться по его вызовам. Также следует сообщить информацию об имуществе, источниках дохода, максимально избегая наложения ареста на счета, взыскания дополнительных штрафов и ограничения выезда, порекомендовала специалист.

По словам Анны Маджар, негативных последствий для должника при прекращении исполнительного производства в законе нет. А при наличии действующих производств и уклонении от погашения займов пристав может усмотреть в действиях или бездействии гражданина признаки злостного уклонения от погашения кредита, привлечь его к административной ответственности и ходатайствовать о возбуждении уголовного дела.

Фото: Скандалы.ру

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”