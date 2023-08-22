 

Минсельхоз предлагает расширить жилищную программу в АПК

22.08.2023, 12:30, Разное
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Минсельхоз представил план расширения программы социального съема жилья для селян с перспективой выкупа по льготной цене. Оно включает в себя внедрение новых типов жилья, таких как малоэтажные жилые комплексы, таунхаусы и квартиры в ключевых населенных пунктах.

Один из ключевых пунктов предложения является ограничение арендной платы для социального жилья с последующим выкупом. Она ограничивается 15% от МРОТ. Этот шаг направлен на обеспечение доступности жилья для селян, а также на стимулирование их трудоустройства в сельской местности.

В рамках этой программы, государство играет ключевую роль в финансировании: 80% бюджетных средств предоставляются из региональных и федеральных источников, а оставшиеся 20% делятся между местными бюджетами и работодателями.

За период с 2020 по 2022 годы было построено и приобретено более 100 тыс. квадратных метров жилья для семей в рамках программы, и в 2023 году продолжается строительство дополнительных 50,5 тыс. кв. м для 800 семей. Это подтверждает успешность подобного инструмента, который считается одним из наиболее эффективных в Минсельхозе.

Чтобы расширить программу, предлагается увеличить ее гибкость. План включает поддержку новых типов жилья, таких как малоэтажные комплексы, таунхаусы и квартиры в небольших многоквартирных домах. Эти изменения позволят увеличить строительство жилья в сельских районах, что также способствует улучшению инфраструктуры и доступности образования и медицинской помощи.


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