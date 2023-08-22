 

Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог

22.08.2023, 12:15, Новости дня
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С момента смерти Александра Рудина не прошло и 40 дней, а Натали уже выступила на празднике в честь дня города в Нижнем Новгороде. На сцену звезда вышла в черном мини-платье и отплясывала вместе с танцорами под зажигательные мотивы.

Для некоторых подобное поведение только что овдовевшей женщины показалось странным. Однако психолог Александр Кичаев в беседе с Пятым каналом попытался объяснить, почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа.

По его словам, если мужчина давно был нездоров и все понимали, что он скоро уйдет, то в этом случае “порог принятия перешагивается”. Плюс ко всему, Натали связана с шоу-бизнесом, а значит выступления – часть ее работы.

“Если тебе нужно выходить на сцену, неважно, болен ты или у тебя кто-то умер, ты должен выйти, и зрители не должны ничего чувствовать”, – говорит Кичаев.

Супруг артистки продюсер Александр Рудин покончил с собой. Он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере с 2021 года и боролся с депрессией. Ментальное расстройство, по словам Натали, появилось у мужа после коронавирусной инфекции.

В личном блоге звезда писала, что смерть мужа – последствие ковида. Также артистка отмечала, что любимый человек, с которым они прожили вместе более 30 лет, как будто бы заранее готовил ее к своему уходу. Натали сразу заявила, что планирует продолжать работать и выступать.

“Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело-всей его жизни, даже больше, чем для меня… Буду петь, думаю, смогу”, – писала артистка.


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