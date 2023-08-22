 

У коммуниста, призывавшего отменить итоги приватизации, государство отсудило обратно приватизированную квартиру

22.08.2023, 11:53, Разное
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение вернуть в муниципальную собственность трёхкомнатной квартиры, которая была незаконно приватизирована в 1996 году.

Бывший владелец «сталинки», активист партии «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Арсений Мироедов, регулярно выходил на митинги с требованием «отменить итоги варварской приватизации».

После очередного пикета активиста, местные власти решили проверить, всё ли в порядке у него с документами на недвижимость и обнаружили, что приватизация его жилья прошла с грубыми нарушениями. Чиновники подали судебный иск и выиграли его. Коммунист в ответ назвал судебный вердикт «политическим» и напомнил о священном праве частной собственности.

– Это месть со стороны олигархов, ведь уже четверть века я требую отменить преступные залоговые аукционы. Но я верю в справедливость, и уверен, что я верну свою квартиру, а государство вернёт свои заводы, – сказал Мироедов журналистам.

Согласно решению суда, коммунист и члены его семьи обязаны покинуть незаконно приватизированную жилплощадь в течение 30 дней. В партии в ответ объявили о сборе средств на аренду новой квартиры «очередной жертве олигархического режима».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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