Мнение: На что намекает Медведев?

Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, выложил в своем Telegram-канале очень загадочный текст.

В самом тексте, конечно, нет ничего загадочного. Обычный будничный текст.

Дословно: «Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», – сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолёты F-16.

Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём…»



Отсюда

А вот фотография, прикрепленная к тексту, заставляет задуматься. Дело в том, что эта фотография – довольно известная.

На фотографии – Messerschmitt Bf 109E4, загоревшийся то ли при взлете, то ли при посадке. И произошло это 29 июля 1940 года во Франции (источник).

Теряюсь в догадках, на что намекнул Медведев этой фотографией? На то, что американские F-16 могут начать гореть в Германии или во Франции? Как Messerschmitt Bf 109E4, что на фотографии?

Фотография пулемета и Дмитрия Медведева отсюда

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