 

Мнение: На что намекает Медведев?

22.08.2023, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Блогер-миллионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, выложил в своем Telegram-канале очень загадочный текст.
В самом тексте, конечно, нет ничего загадочного. Обычный будничный текст.

Дословно: «Это хороший день для Украины и, следовательно, хороший день для Европы», – сказала министр иностранных дел с незаконченным средним образованием Анналена Бербок о решении поставлять бандеровским братьям немецких нацистов самолёты F-16.

Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём…»


Отсюда

А вот фотография, прикрепленная к тексту, заставляет задуматься.  Дело в том, что эта фотография   – довольно известная.

На фотографии – Messerschmitt Bf 109E4,  загоревшийся то ли при взлете, то ли при посадке. И произошло это 29 июля 1940 года во Франции (источник).

Теряюсь в догадках, на что намекнул Медведев этой фотографией? На то, что американские F-16 могут начать гореть в Германии или во Франции? Как Messerschmitt Bf 109E4, что на фотографии?

Фотография пулемета и Дмитрия Медведева отсюда

PS Кроме страницы в ЖЖ у меня есть канал  на YouTube, и Telegram-канал.  Заглядывайте, подписывайтесь.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Мнение: Сортировка мусора и зелёные бесы

22.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мест хватает на всех, но…

22.08 / Британия призвала РФ отменить приостановку статей налогового соглашения

22.08 / Доходы Грузии от грузового автомобильного транзита существенно выросли

22.08 / BI: Билл Гейтс ленился в школе и считал математику неинтересной

22.08 / Мужа Алсу заподозрили в измене с “белокурой легендой Дубая” Лопыревой

22.08 / Ажиотаж вокруг бигфута вновь нужен в США кому-то

22.08 / Спился за два дня: мальчику подарили на день рождения набор юного слесаря

22.08 / Кардиолог Панова: причиной отека ног может быть тромбоз и болезни сердца

22.08 / Почему лечение зубов стоит так дорого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика