Мнение: Сортировка мусора и зелёные бесы

Забота о природе — это хорошо, сразу по многим причинам. Во-первых, мне приятно смотреть на природу, на лужайки там всякие, на зайцев, на птиц. Во-вторых, дышать свежим воздухом и жить в чистом городе комфортнее, чем давиться паровозным смогом. В-третьих, все виды организмов имеют ценность, хотя бы эмоциональную, так что краснокнижную живность следует беречь. Наконец, ресурсы нашей планеты ограничены, а других планет в распоряжении человечества пока что нет. Следовательно, банальный расчёт требует от нас быть экономными: тратить природные ресурсы с умом, чтобы не сосать лапу через 50 лет.

Всё это соображения настолько очевидные, что обосновывать их в культурном обществе излишне.

Проблема в том, что доведённая до абсурда идея становится абсурдной. Если руководствоваться принципом «природа превыше всего», следует кардинально уменьшить человеческое население нашей планеты, при этом поделив его на касты. Допустим, 1 млн человек элиты, 9 млн человек — учёные, двигающие технологии вперёд, и 490 млн — обслуживающий персонал, работающий на полях, на заводах и так далее.

Миллион элитариев особой нагрузки на природу не создаст. Девять миллионов учёных — тоже, так как их уровень жизни будет уже относительно скромным: спорткар — да, бассейн во дворе — да, личный реактивный самолёт — нет. Наконец, вред природе от 490 млн обслуживающего персонала можно кардинальным образом снизить, если низвести этот персонал до уровня экономичных биороботов. Заставить его есть сою, ездить на велосипеде, жить в коммуналке при температуре не выше +14, а греться веществами, однополой любовью и надеждой на неожиданную удачу, которая вытащит илота из этой коммуналки в мир сестёр Кардашьян.

Лет 20 назад это звучало бы как забористая конспирология. Сейчас, однако, зелёные перестали скрываться. Мы с вами недавно обсуждали рекламный плакат в метро Гамбурга с лозунгом «будущее или убийца климата» (ссылка). Идея плаката: хватит размножаться, дети портят экологию планеты. И это не какие-то чудаки, сейчас подобное на Западе — самая что ни на есть преобладающая обыденность.

Что ещё хуже, зелёная ересь пустила глубокие корни и в России. Буквально в каждой российской корпорации, в каждом нашем министерстве деструктивную зелёную идеологию Запада считают… своей. Чем-то естественным, однозначно хорошим, даже банальным — вот как плакат «береги природу, пионер». Всем ведь понятно, что надо беречь природу. А как именно надо её беречь, нам зелёные бесы подробно рассказывают.

Возьмём, к примеру, нефтяников. Вот Татнефть и «Образ будущего» учат школьников считать свой углеродный след (ссылка). А вот СИБУР и Киви хвастаются первой сделкой по продаже сокращений выбросов углекислого газа на блокчейн-платформе (ссылка). И это не исключение — банки, биржи, заводы, школы, вузы, муниципалитеты… куда ни ткни, везде будет «программа устойчивого развития», «сокращение выбросов CO₂» и прочее непотребство.

Почему так происходит, понятно — во-первых, многие искренне верят в изменение климата и прочие чудеса, во-вторых, быть зелёным сейчас в России выгодно. Под «экологию» западного образца можно получить финансирование, должность, на «экологии» можно заработать репутационные и политические очки. И ладно бы подобное процветало только в среде западолюбивых топ-менеджеров. Но нет — российская молодёжь поражена зелёными идеями очень сильно, а среди российских чиновников ветряки с электромобилями — чуть ли не новый культурный код.

Так вот, к чему я веду. На днях мы обсуждали идею некого рептилоида из Госдумы, который предлагал взять пример с Запада ввести в России точный учёт мусора — платить за вывоз мусора не фиксированную сумму, как сейчас, а точную, в зависимости от конкретной массы и объёма выброшенного (ссылка).

В комментариях были дельные предложения. К примеру, заложить плату за вывоз мусора прямо в мусорные мешки и запретить выкидывать мусор в обычных пакетах. Довольно удобно: купил большой мешок за 50 рублей, допустим, вместо обычных 10 рублей, и знаешь, что этот пакет на свалку вывезут бесплатно. Эдакие почтовые марки, только мешки.

Однако в комментариях выдвинули также много идей в духе давосского социализма: «в 2030 у вас ничего не будет, и вы будете счастливы». Общая суть была такова: у нашего народа много лишнего времени, которое он тратит на всякую ерунду, и много лишнего места в квартирах. Надо заставить народ разместить на кухнях по 8 вёдер, под каждый тип отходов отдельное, и сидеть над этими вёдрами каждый вечер, сортируя накопившийся мусор.

Вот это направление мысли мне представляется уже опасным, так как ставит человека на третье место — после природы, которая в этой схеме находится на втором, и после западных элит, которые видят себя на первом. Сортировка мусора — это уже что-то из ушедшей эпохи, когда власти брали с народа налог временем, маринуя его в бесконечных очередях и радуя развлечениями типа ручной переборки крупы.

Повторюсь, забота о природе — это хорошо. Однако, как говорил батька Махно, «твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода». Манипуляция зелёных агитаторов заключается в том, что они делают вид, будто природа бесконечно важнее человека, и потому предела, за которым забота о природе перестаёт быть разумной, не существует вовсе. Вместе с тем, вполне очевидно, что такой предел есть. Делать вазектомию ради природы — безумие. Тратить по 100 рабочих часов в год на сортировку мусора — глупость. Заменять АЭС ветряками — расточительство.

Каждый наш подарок природе должен быть просчитан, хотя бы примерно. Этого, однако, не происходит — зелёные подразумевают, что человечество должно сократить свой «углеродный след» до нуля, и вопрос не в том, где на этом пути остановиться, а в том, как простолюдинам самих себя до стадии экономичных биороботов додушить.

В любой качественной пропаганде содержится 95% правды. Если увеличить процент лжи, эффективность пропаганды снизится, так как она станет менее убедительной. Зелёная пропаганда исключением не является — она указывает на вполне реальные наши задачи с проблемами. Нам надо облагораживать свалки, экономить топливо, ставить фильтры на заводские трубы, тут спорить не о чем. Но дальше, указывая аудитории на эти реальные задачи, зелёные бесы добавляют к ним свои 5% яда. «Природа гибнет, поэтому давайте откажемся от традиционных семей в пользу квир-коммун». «Нефть чадит, дружно переходим на ветряки». «Новая дорога пересекает Химкинский лес, ёжики страдают, Путин должен уйти».

Хорошей лакмусовой бумажкой, которая позволяет отличить здоровую экологию от ядовитой, является человеческое время. Если идея в том, чтобы заставить вас тратить своё время на ритуалы зелёных бесов, вас, вероятно, пытаются использовать в дурных целях.

Унифицировать бутылки по размеру и линейкам объёмов, как в СССР, чтобы удобнее было использовать их повторно? Я — «за». Я даже сэкономлю время, если буду знать, что каждая бутылка содержит ровно один литр.

Взвешивать мусор перед погружением его в бак? Нет, я против. Тратить дополнительные 3 минуты в день на очередь к весам я не хочу. Три минуты ежедневно — это 4 рабочих месяца за 40 лет. Бесплатно ишачить 4 месяца на внуков Сороса в мои планы не входит.