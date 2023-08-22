 

Британия призвала РФ отменить приостановку статей налогового соглашения

22.08.2023, 11:15, Разное
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После приостановки Российской Федерацией действия налоговых соглашений с 38 недружественными странами, Великобритания обратилась к РФ с просьбой отменить этот шаг. Речь идет о конвенции «Об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы и прирост стоимости имущества», подписанной между двумя странами в 1994 году.

На официальном сайте правительства Великобритании подчеркивается, что данная конвенция предполагает взаимодействие и сохраняет свою силу. Таким образом, Великобритания продолжает придерживаться условий этой конвенции. Следует отметить, что на Даунинг-стрит в настоящее время обдумывают дальнейшие шаги в ответ на решение российского руководства.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке действия налоговых соглашений с недружественными государствами, включая Великобританию. Согласно тексту указа, приостановка соглашений будет действовать до момента, пока иностранные государства не устранят нарушения, наносящие ущерб законным экономическим и другим интересам России, а также правам ее граждан и юридическим лицам.


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