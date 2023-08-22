Доходы Грузии от грузового автомобильного транзита существенно выросли

За семь месяцев текущего года бюджет Грузии увеличил свои доходы за счет проезда иностранных грузовых трейлеров по автодорогам страны до 102 млн лари ($39 230 млн). Информация об этом поступила от грузинского бизнес-издания BM.GE, ссылающегося на данные департамента автомобильного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития, а также государственного казначейства.

Следует отметить, что в июне прошлого года, в период повышенного спроса к грузинским дорогам в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, правительство под руководством Ираклия Гарибашвили увеличило транзитную плату за каждый трейлер с 200 лари до 350 лари. Этот шаг сыграл свою роль в общем увеличении доходов госбюджета, которые в 2022 году составил 128 млн лари, в сравнении с 66 млн лари в 2021 году.

Эксперты из BM.GE считают, что к концу 2023 года доходы могут впервые превысить 200 млн лари. Это вполне реалистично, учитывая устойчивый рост числа фур, пересекающих границу Грузии, от месяца к месяцу: от 34 404 в январе до 47 017 в июне.