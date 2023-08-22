Доходы Грузии от грузового автомобильного транзита существенно выросли
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За семь месяцев текущего года бюджет Грузии увеличил свои доходы за счет проезда иностранных грузовых трейлеров по автодорогам страны до 102 млн лари ($39 230 млн). Информация об этом поступила от грузинского бизнес-издания BM.GE, ссылающегося на данные департамента автомобильного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития, а также государственного казначейства.
Следует отметить, что в июне прошлого года, в период повышенного спроса к грузинским дорогам в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, правительство под руководством Ираклия Гарибашвили увеличило транзитную плату за каждый трейлер с 200 лари до 350 лари. Этот шаг сыграл свою роль в общем увеличении доходов госбюджета, которые в 2022 году составил 128 млн лари, в сравнении с 66 млн лари в 2021 году.
Эксперты из BM.GE считают, что к концу 2023 года доходы могут впервые превысить 200 млн лари. Это вполне реалистично, учитывая устойчивый рост числа фур, пересекающих границу Грузии, от месяца к месяцу: от 34 404 в январе до 47 017 в июне.
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