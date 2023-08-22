 

BI: Билл Гейтс ленился в школе и считал математику неинтересной

22.08.2023, 10:00, Разное
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Издание Business Insider (BI) опубликовало статью, как Билл Гейтс, основатель IT-гиганта Microsoft, преодолел свою лень и неинтерес к математике в школе. В интервью для подкаста Unconfuse Me 67-летний миллиардер пояснил о своем пути от ленивого школьника к успешному предпринимателю.

Гейтс признал, что в детстве относился к математике с небрежностью. Он не видел в ней ничего интересного и даже в восьмом классе ответил учителю, что предмет скучен. Его лень стала исчезать, когда учитель вдохновил его на успех в этой области.

Миллиардер вспоминает, как учитель постоянно мотивировал его заниматься математикой, предоставляя интересные книги и материалы. Гейтс признает, что он поначалу считал, что ему не нужно прикладывать много усилий, чтобы быть успешным. Тем не менее он постепенно осознал важность учебы и развития.

Впоследствии, поступив в Гарвардский университет, Гейтс получил ценный опыт. Но, несмотря на это, он решил бросить учебу, чтобы основать Microsoft вместе с Полом Алленом. Этот шаг позволил ему стать частью компьютерной революции и заложить фундамент своей будущей успешной карьеры.

Таким образом история Билла Гейтса свидетельствует о том, как с преодолением трудностей и развитием интереса к обучению можно добиться больших успехов.


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