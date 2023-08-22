 

Ажиотаж вокруг бигфута вновь нужен в США кому-то

22.08.2023, 9:39, Разное
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На неувядающей теме поисков бигфута или сасквоча, то бишь лесного человека, коего у нас принято называть снежным, на Западе не пиарится только ленивый. Особенно в Америке. На youtube нескончаемым потоком выкладываются ролики, правда в основном со сплошной говорильней. Реальных видео, да еще новых, нет. Интересно, почему?

Знать, не так это просто. А вот фотографии кого-то, напоминающего большую обезьяну, случаются. Их тут же публикуют всевозможные СМИ, причем с комментариями читателей. Одни тут же начинают с пеной у рта доказывать, что снежный человек наконец-то найден, другие столь же «аргументировано» утверждают обратное.

После того как на Facebook (официально запрещенном в РФ) появились снимки «странного существа», которое, предположительно, было неоднократно замечено в Пенсильвании (США), некоторые энтузиасты снежного человека поверили в его существование. Сделанные в лесу фото были размещены в группе «Верующие в снежного человека» на Facebook Дэвидом Борнтрегером от имени Чейза Грейфезера.

Чейз объяснил, что стал «одержимым» после того, как увидел «странное животное/существо» неподалеку от своего местожительства, и очень хотел выяснить, что это такое. В сообщении, сопровождающем снимки, поясняется, что первая из трех фотографий была сделана именно Чейзом, а остальные — кем-то другим из местных жителей.

Автор первого фото утверждал, что фигура на его снимке наблюдала за мертвым оленем, стоя в канаве на расстоянии примерно 50 футов (15,24 м) от него. Чейз рассказывает о своих впечатлениях от всех тех фото:

«Теперь, увидев чужие фотографии, я не могу поверить в сходство».

По его мнению, «эта штука» должна быть высотой около 8 футов (2,44 м).

Снимок получился нечетким, но на нем видна какая-то прячущаяся за деревом черная фигура. На других фотографиях изображено обезьяноподобное существо, стоящее вертикально на вершине холма.

Комментарии под снимками весьма разнообразны:

— Это чертовски страшно.
— Нужно отправить туда команду. Беспилотники, камеры, ловушки и т. д. — это сильно.
— Выглядит реальнее, чем большинство других.

Нашелся комментатор, предположивший, что, по его мнению, фигура больше похожа на «скунсовую обезьяну», которая, как и лесной человек, якобы обитает в США и сильно воняет. Некоторые криптозоологи считают ее родственником бигфута. Были и такие, кто указывал на известных животных: бабуина и гориллу. Ну а поскольку эти обезьяны в Пенсильвании не водятся, недурно было бы узнать, ка они оказались в местных лесах.

А эту историю, выложенную на youtube, подтвердил один из свидетелей-пожарных. Тушившие огонь якобы не только видели, как снежный человек отступал от пожара, но и наткнулись на безголовые останки его жертвы. В видео можно установить субтитры на русском, нажав последовательно в настройках: кнопку перед шестеренкой, саму шестеренку, английский, — а затем выбрать русский язык.

Источник информации и картинок: facebook.com, dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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