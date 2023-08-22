Спился за два дня: мальчику подарили на день рождения набор юного слесаря

Заведующий отделением детской наркологии Ивановской областной больницы Анатолий Парфёнов сообщил о существенно возросшем числе юных пациентов. За пять лет их стало на 72,37% больше.

Одной из причин детского алкоголизма нарколог назвал профессиональную деятельность родителей.

«В моей практике был весьма наглядный пример. На день рождения 12-летнему мальчику папа подарил набор юного слесаря, – вспомнил доктор. – Казалось бы, что здесь плохого? Увы, но юноша впитал не тягу к труду, а совсем другие привычки».

Врач рассказал, что уже за два дня мальчик научился ругаться матом, курить и употреблять крепкие алкогольные напитки.

«Но это были ещё цветочки. Мальчик начал приучать к такому слесарному мастерству своих сверстников. Они ходили к нему домой и устраивали попойки, а когда мать просила это прекратить, он её посылал на три буквы. А нам потом пришлось всю эту ватагу юных алкоголиков лечить, – сказал Парфёнов. – Хуже всего с теми, у кого уже был четвёртый разряд или выше. Замки в отделении починить не допросишься, зато стоит отвернуться на минуту, уже сидит в дрова, папиросу мусолит, смотрит так нехорошо мутным глазом».

Нарколог обратился к родителям и призвал их аккуратнее приобщать детей к своим профессиям.

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