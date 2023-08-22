 

Кардиолог Панова: причиной отека ног может быть тромбоз и болезни сердца

22.08.2023, 8:40, Разное
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Кардиолог Анна Панова заявила, что отек ног может иметь разнообразные причины: от задержки жидкости в тканях после напряженного дня, до серьезных заболеваний. Среди них особо опасен тромбоз глубоких вен – состояние, при котором в сосудах таза, бедер или голеней образуются тромбы, представляющие риск отрыва и блокировки кровотока в легких.

Кардиолог предостерегает: “Разрыв тромба сопряжен с возможностью его перемещения в легочную систему, что может вызвать легочную эмболию – серьезное, иногда смертельное нарушение кровообращения.”

Наряду с этим отеки конечностей могут быть следствием венозной недостаточности, характеризующейся варикозным расширением вен и накоплением жидкости в ногах. Не менее опасны также заболевания сердца, почек и печени, способные вызывать отеки.

Кардиолог объяснила: “Накопление жидкости в тканях организма – сигнал о недостаточной работе его органов. Отеки могут свидетельствовать о застойной сердечной и почечной недостаточности, а также о нарушении фильтрационной функции печени.”


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