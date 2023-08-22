 

Почему лечение зубов стоит так дорого

22.08.2023, 8:27, Разное
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Многих россиян пугают не только стоматологические процедуры, но и ценники на такого рода услуги. Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель собственной клиники Вероника Мелехова, стоимость лечения напрямую зависит от затрат на него.

Речь идет не только об инструментарии, но и различном оборудовании, которое стоит больших денег. Важно отметить, что оплата производится по курсу на сегодняшний день, а доллар и евро выросли.

“К сожалению, каждый подъем курса увеличивает стоимость расходных материалов, стоимость инструментария и приводит к росту закупочных цен и к удорожанию для потребителя стоматологических услуг. Когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются, поэтому и стоматологические клиники не могут снижать прайс”, — цитирует стоматолога интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Кроме того, стоит денег и квалификация врача, поскольку медицинские курсы стоят сейчас очень дорого. Один двухдневный может обойтись специалисту в 100-200 тыс. рублей. Стоимость такого обучения может доходить до миллиона рублей.


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