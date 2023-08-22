 

Мнение: Как грустна наша Россия

22.08.2023, 7:18, Разное
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Диалоги в комментах

В ФБ, в блоге московской учительницы, живая и содержательная дискуссия о наболевшем – о том, насколько тяжело современному учителю сохранять здравый рассудок и хоть какие-то убеждения в условиях постоянного изматывающего давления бюрократического и верноподданнического маразма. Пишут разные учителя, прошлые и настоящие. Читаешь, так и хочется повторить старинные пушкинские строки: “Боже, как грустна наша Россия…”

“Я работала в школе в Белгородской области. Там крепостное право забыли отменить, а люди боятся друг друга больше, чем начальства. При этом сходить к начальству настучать – ежедневная обязанность. Даже соревнуются, кто первый это сделает. Мне было смешно, потом противно, потом ушла”

“один пранкер недавно разослал в те школы указание совершить вокруг школ крестный ход во имя победы и прислать ему отчеты. 5 школ прислали. потом он разослал кажется то же по школам совершить молебны уже в свою честь со своими фотками и тоже наприсылали отчетов”.

“я думала не переехать ли из питера в какой нибудь краснодарский край, подруга из краснодарского края сказала примерно то же самое что и вы “не вздумай! если твои соседи узнают что ты невакцинированане поддерживаешь путина и ты пы, они сдадут тебя сами, а половину твоего огорода себе прирежут и утварь из твоего дома, пока ты будешь в ментовке, вынесут”. И тут я поняла, что Питер – крошечный островок прогресса. Менять его на лубочную провинцию нельзя”.

Кубанский менталитет – он ведь наиболее близок украинскому? Или я не прав?

Источник: Размышления вольного социолога


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