 

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

22.08.2023, 7:15, Новости дня
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Об отражении попытки атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

“Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов”, – уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что на места происшествий выехали сотрудники спецслужб.

В понедельник силы противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице. Пострадавших и разрушений нет.

Также дрон пытался атаковать Москву в минувшую пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.


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