Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Об отражении попытки атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

“Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов”, – уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что на места происшествий выехали сотрудники спецслужб.

В понедельник силы противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице. Пострадавших и разрушений нет.

Также дрон пытался атаковать Москву в минувшую пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.