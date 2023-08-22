Нужно ли варить грибы перед жаркой

Многие хотят узнать, как правильно обработать грибы перед готовкой. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как готовить грибы так, чтобы устранить вредные вещества, но сохранить полезные.

По словам специалиста, грибы содержат незаменимые аминокислоты, белок, витамины и другие микроэлементы. “Но покрывающий их хитиновый покров достаточно плотный и плохо усваивается организмом человека. Чтобы разрушить его, грибы подвергают термической обработке. Следует варить их в течение 20 минут, а потом переходить к жарке или готовке супа”, — цитирует эксперта интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Медик отметила, что выращенные искусственно грибы, которые обычно продаются в продуктовых магазинах, можно не подвергать длительной термической обработке. Допустимо даже употреблять их в сыром виде, главное тщательно их вымыть.