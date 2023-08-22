 

Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах

22.08.2023, 4:50, Новости дня
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В России могут снять запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. Отмечается, что с такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

“Депутаты предложили снять запрет на распитие алкоголя на летних верандах, если веранда примыкает к стационарным объектам питания. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным”, — сообщает URA.ru.. Планируется, что документ будет рассмотрен в осеннюю сессию.


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