Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах

В России могут снять запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. Отмечается, что с такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

“Депутаты предложили снять запрет на распитие алкоголя на летних верандах, если веранда примыкает к стационарным объектам питания. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным”, — сообщает URA.ru.. Планируется, что документ будет рассмотрен в осеннюю сессию.