 

Guardian – сотни человек выйдут на поиски Лох-несского чудовища

22.08.2023, 3:21, Новости дня
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В Великобритании в выходные пройдёт крупнейшая «охота» на Лох-несское чудовище. Её участники постараются найти следы существования знаменитого зверя, пишет The Guardian. Причём будет задействована современная техника и оборудование, включая тепловизоры и гидрофон.


Wikimedia

В ближайшие выходные сотни человек примут участие в крупнейшей организованной охоте на Лох-несское чудовище, пишет The Guardian. Два дня добровольцы со всего мира будут лично и онлайн наблюдать за озером, пытаясь заметить неровности на воде и любые необъяснимые движения.

Причём впервые будет использовано особое геодезическое оборудование, в том числе беспилотники для получения тепловых изображений воды с воздуха с помощью инфракрасных камер, а также гидрофон для обнаружения акустических сигналов под водой.

Уже много лет учёные и энтузиасты-любители пытаются найти доказательства существования в озере Лох-несс какой-то крупной рыбы или даже доисторической морской рептилии, но безуспешно. Однако же местные отельеры говорят, что возрождение интереса к легенде о чудовище привело к всплеску бронирований их отелей. Регион до сих пор ощущает на себе последствия выхода Великобритании из ЕС, снижения численности населения и кризиса стоимости жизни.

Впервые мир заговорил о Лох-несском чудовище в 1933 году, когда местный житель сообщил, что видел там «китоподобное существо», а позже в том же году ещё один человек сообщил, что видел «животное самой необычной формы», которое переходило дорогу перед его машиной и исчезло в озере.

Впрочем, в 2018 году международная группа исследователей провела исследование ДНК озера в поисках необычных видов, а позже исключила присутствие каких-либо крупных животных, которых можно было бы принять за монстра, отмечает The Guardian.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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