 

CNA – британка, убивавшая младенцев, получила пожизненное

22.08.2023, 3:21, Новости дня
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Британская медсестра Люси Летби, которая убила семь младенцев, осуждена на пожизненное тюремное заключение, пишет CNA. По словам журналистов, экспертам ещё предстоит разузнать, при каких обстоятельствах произошли преступления. В частности, она вводила детям воздух во время кормления, а также использовала отравление.

Британская медсестра Люси Летби получила пожизненное тюремное заключение за убийство семерых новорожденных и попытку убить ещё шестерых детей, которые были на её попечении. Учитывая, что она стала самым массовым серийным убийцей детей, у Летби нет шансов на то, что она выйдет из тюрьмы.

33-летняя Люси Летби нападала на недоношенных детей в неонатальном отделении в больнице округа Честер. Она использовала такие методы, как введение воздуха по время кормления и отравление. Среди улик — написанные от руки записки, найденные во время обысков дома у Летби. На одной из них есть слова «Я — зло, я это сделала», написанные заглавными буквами. Правительство издало указ о проведении независимого расследования, чтобы разобраться в обстоятельствах, которые стоят за убийством детей.

РИШИ СУНАК, премьер-министр Великобритании: Прежде всего, я бы хотел выразить сочувствие всем пострадавшим. Думаю, как и все, кто прочитал об этом, я в шоке, я в ужасе. Я думаю, что есть подлость в том, что тот, кто совершает такие бесчеловечные преступления, не видится с жертвами и не слышит из первых рук, какое влияние оказали его преступления на них и их семьи и любимых. Мы стремимся и меняем законы, чтобы гарантировать, что это произойдёт, и всё вернётся на правильный путь.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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