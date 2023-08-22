Рупор кремлевской пропаганды: “Страйкер” под Работино

Догорающий американский БТР "Страйкер" с минным тралом 82-й десантной бригады ВСУ в районе Работино.

После ввода в бой последних резервов ВСУ в районе Работино, с начала августа уничтожено уже около 10 "Страйкеров".

Бои продолжаются к востоку от Работино и на северных окраинах поселка. Противник продолжает попытки охватить Работино с востока, одновременно пытаясь протаранить оборону ВС РФ в центре поселка. По сути, противник сейчас расходует те бригады, которые должны были вводиться в прорыв для быстрого продвижения к Мелитополю и далее на юг. Так как прорывов нет и не ожидается, остатки резервов расходуют на банальное продавливание обороны в надежде взять хоть что-то до начала распутицы.

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