 

Рупор кремлевской пропаганды: “Страйкер” под Работино

22.08.2023, 3:00, Разное
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Догорающий американский БТР "Страйкер" с минным тралом 82-й десантной бригады ВСУ в районе Работино.
После ввода в бой последних резервов ВСУ в районе Работино, с начала августа уничтожено уже около 10 "Страйкеров".
Бои продолжаются к востоку от Работино и на северных окраинах поселка. Противник продолжает попытки охватить Работино с востока, одновременно пытаясь протаранить оборону ВС РФ в центре поселка. По сути, противник сейчас расходует те бригады, которые должны были вводиться в прорыв для быстрого продвижения к Мелитополю и далее на юг. Так как прорывов нет и не ожидается, остатки резервов расходуют на банальное продавливание обороны в надежде взять хоть что-то до начала распутицы.

Источник: Colonel Cassad


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