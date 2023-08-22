 

Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России

22.08.2023, 2:18, Новости дня
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В России увеличивается число ураганных ветров и торнадо из-за глобального потепления. Такое мнение выразил климатолог Алексей Кокорин.

“Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары”, — цитирует специалиста URA.ru.

Кокорин отметил, что усиление подобных явлений будет усиливаться на протяжении всего XXI века. “Мы будем надеяться, что это стабилизируется к концу века. Глобальное потепление тоже. Да, это усилится, но не в 10 раз, а раза в три”, — резюмировал он.


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