 

Compact – поставками Украине истребителей F-16 Запад втягивает мир в ядерную войну

22.08.2023, 2:09, Новости дня
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В вопросе поставок Украине истребителей F-16 Запад в очередной раз сделал ставку на обострение и исполнил «военное пожелание» Киева, пишет Compact. Отправка в зону боевых действия самолётов, способных нести ядерное оружие, это прямая угроза России. И хотя на Запада старательно преуменьшают угрозу ядерной войны, на самом деле теперь украинский кризис может легко превратиться в карибский, и привести к началу полномасштабного военного противостояния с использованием оружия массового поражения.


AP

Запад исполнил очередное «военное пожелание» Украины, пишет Compact. Нидерланды и Дания собираются отправить Киеву истребители F-16. Эту информацию подтвердил нидерландский премьер-министр Марк Рютте, а также министерство обороны Дании. Речь идёт о довольно серьёзном количестве боевых самолётов, ведь у Амстердама есть 42 истребителя F-16, которые он собирается заменить на современные F-35. Но конкретное число самолётов, которое получит Украина, пока неизвестно.

Таким образом несмотря на то, что в боевых действиях на Украине погибло уже большое количество людей, Запад продолжает делать ставку на обострение конфликта, заключает Compact. Для Москвы передача Киеву истребителей, способных нести ядерное оружие, это прямая и серьёзная угроза безопасности.

В западных странах сейчас старательно преуменьшают угрозу ядерной войны, но на самом деле теперь украинский кризис может легко превратиться в карибский времён холодной войны и привести к началу военного противостояния с использованием оружия массового поражения. Об этом недавно предупреждал Тобиас Фелла, политолог из Института по исследованию проблем мира и политики безопасности при университете Гамбурга. По его словам, как только упадёт первая ядерная бомба, с высокой вероятностью начнётся полномасштабная ядерная война, которую больше будет невозможно остановить.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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