Рупор кремлевской пропаганды: Если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев

Интересная деталь из документа написанного 11 июня 1945 года во время обсуждения в Палате Представителей США Бреттонвудских соглашений. Уже тогда открыто озвучивались нападки на СССР (еще до победы над Японией). При этом некоторые конгрессмены выступали в защиту СССР, указывая, в том числе, что если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев. Разумеется, вскоре эта линия была задавлена в рамках подготовки Холодной войны против СССР.

Записка о Бреттонвудских Соглашениях. 11 июня 1945 г.

Архив – РГАЭ Ф.413, Оп.12, Д. 10793, Л. 78-80

Цинк – https://istmat.org/node/40544

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