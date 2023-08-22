 

Рупор кремлевской пропаганды: Если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев

22.08.2023, 0:30, Разное
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Интересная деталь из документа написанного 11 июня 1945 года во время обсуждения в Палате Представителей США Бреттонвудских соглашений. Уже тогда открыто озвучивались нападки на СССР (еще до победы над Японией). При этом некоторые конгрессмены выступали в защиту СССР, указывая, в том числе, что если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев. Разумеется, вскоре эта линия была задавлена в рамках подготовки Холодной войны против СССР.

Записка о Бреттонвудских Соглашениях. 11 июня 1945 г.
Архив – РГАЭ Ф.413, Оп.12, Д. 10793, Л. 78-80
Цинк – https://istmat.org/node/40544

Источник: Colonel Cassad


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