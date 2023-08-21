Мнение: Путин вел страну по кругу



Ельцин на заседании Лондонского Клуба Кредиторов

Книгу Паршева «Почему Россия не Америка», вышедшую в 1999 году, до сих пор активно обсуждают, и, наверно, она одна из самых влиятельных книг, появившихся по-русски за последние четверть века – но сейчас в народе ее связывают почти исключительно с изложенной в ней своеобразной «климатической теорией», согласно которой главной проблемой России является тяжелое географическое положение страны, не позволяющее построить на нашей территории самодостаточную экономику. То есть на первом плане – философская, экзистенциальная составляющая паршевского труда, вопрос «быть или не быть», который он задал относительно России в историческом масштабе.

И на этом глобальном фоне как-то забылось, что ведь изначально «Почему Россия не Америка» была и сильнейшим публицистическим высказыванием, можно сказать, была написана «на злобу дня». В философскую сторону вопроса «как мы дошли до такой жизни» автора загнала тревога вполне практического свойства: всю книгу он страдает, паникует и бьется как рыба об лед, не зная, что ответить на «третий проклятый Русский Вопрос». Первый – что делать, второй – кто виноват, и третий, самый важный – Где Взять Валюту??

Это же, напомню, был 1999 год. У РФ той поры весь федеральный бюджет не превышал 25 млрд. долл. по тогдашнему «плавающему» курсу. Цена основного экспортного продукта России – нефти – болталась весь год в районе 20 долларов за баррель, «зато» у России был огромный внешний долг (частично доставшийся по наследству от СССР), естественно, в валюте – и все расчеты показывали, что при сохранении существующих тенденций Россия не отдаст эти долги примерно никогда. Да что говорить про «отдать» – под вопросом было, сможет ли страна обслуживать текущие платежи! Я прекрасно помню, как в прессе каждый год – и в 1999, и в 2000-м, и примерно до 2002 – при приближении новых ежегодных перечислений кредиторам поднимался шум и аврал, все напряженно следили, как Россия будет, пыжась от натуги, выплачивать очередные долговые транши (там был «Парижский клуб кредиторов России», «Лондонский клуб кредиторов России» – каждый владел обязательствами РФ на сотни миллиардов долларов, это при, напомню, размере госбюджета всей страны в 25 млрд. долл. и объемом ЗВР в Центробанке примерно на ту же сумму).

Звучит смешно, но по своим финансовым размерам экономика РФ в 1999 году была очень похожа… на экономику Украины в «десятых», у них были примерно такие цифровые показатели. Очень такая «компактная» была экономика – только Россия в 10 раз больше по территории.

Словом, алармистская книга Паршева (в которой он доказывал, что Россия никогда не будет Америкой в первую очередь потому, что почти вся находится в неблагоприятной климатической зоне) создавалась и вышла в по-настоящему критических обстоятельствах для всей российской государственности. РФ была в долгах как в шелках, в экономическом кризисе, с очень, мягко говоря, неясными экспортными перспективами для своих основных экспортных продуктов… а газеты постоянно писали о том, что все крупнейшие мегаполисы в России обеспечиваются импортным продовольствием на 80% (эта цифра была и в книге Паршева). Другими словами, вопрос стоял о непосредственном выживании населения. Если в городах 80% продовольствия – это импорт, а валюты по каким-то причинам не будет – что, спрашивается, люди будут жрать?!

И вот за последующие тучные годы «путинского благоденствия» вся непосредственно публицистическая составляющая паршевского памфлета ушла на задний план и постепенно совсем забылась. Люди отъелись, прибарахлились и уже искренне не понимают – о чем там страдал «безумный полковник-русофоб»?! Какая валюта, зачем валюта? Да вот же она – хоть задницей ешь! 600 млрд. только золотовалютные резервы Центробанка! Огромный нефтегазовый экспорт! Трубы всяких разных «Потоков» отстроены прямо в Европу – «туда» уходит газ, «оттуда», по еще более толстой трубе, идут непрерывным потоком новенькие хрустящие евро! В сельском хозяйстве – вовсю импортзамещение, курятина выращивается на птицефабриках, говядина выращивается в Мираторге, йогурты делает Данон на заводе в Подмосковье! Растет благосостояние сельских тружеников!

В общем, все предупреждения Паршева как бы подзабылись за ненадобностью. «Ничего не оправдалось». Он пугал, но нам не страшно.

Ой ли? Выше мы с посмотрели ситуацию в России в самый канун прихода Путина к власти. Потом долгое время в экономическом плане наблюдалось неукоснительное «движение вверх» – прежде всего, конечно, потому, что цены на нефтегаз на мировом рынке менее чем за 10 лет выросли в 6 раз. РФ и накопила резервы, и раздала долги, и раздула свой госбюджет до неприличных цифр.



Гауссова кривая российского благосостояния.

Однако перед нами – какая-то странная «гауссова кривая». Вообще, в последнее время в каждым днем крепнет впечатление, будто В.В.Путин задался целью – через почти четверть века своего правления – «сдать» Россию точно в таком же состоянии, в каком он ее принимал.

В 1999 году Россия была в жутком экономическом кризисе, измучена чеченскими войнами, шедшими почти все десятилетие, вся в долгах и без валюты в закромах; в 2024 будет 25 лет с той памятной даты, во главе – всё тот же Путин, и в каком состоянии будет Россия?

Очень похоже, что примерно в том же самом. И – неожиданной актуальностью наполнится та, «забытая» тревога конца 90-х – где брать валюту??

А в самом деле – где? ЗВР у России арестованы, сам доллар в РФ признан «недружественным». Почти все «газовые потоки» в Европу – обрублены, в 2024 собираются обрубить последний, идущий, хе-хе, через Украину. Нефтью Россия торговала в основном с Европой – теперь не торгует. Мазут продавала туда же – теперь не продает.

Продажи нефти и газа идут теперь в основном в Китай и Индию, в обмен мы получаем юани, рупии… или свои же рубли. Но это всё – не валюта. Паршев в 1999 бил в набат, утверждая, что экономика России КРИТИЧЕСКИ зависит от импорта. Прошли четверть века – что-то изменилось? Изменилось, да: зависимость стала еще сильнее.

НО ВАЛЮТЫ НЕТ! Я не понимаю – а откуда, собственно, она возьмется, если ни нефть, ни газ мы больше за нормальную валюту не продаем?

То, что рубль недавно обвалился ниже 100 – это симптом. И то, что ЦБ держит курс уже явно из последних сил – тоже симптом. Мы были уверены, что за последние 25 лет так далеко отошли от края пропасти, что практически потеряли ее из виду, что мы на бескрайней равнине и вокруг – только светлые дали. Однако похоже, что добряк Путин просто провел Россию по кругу (как всегда и шла российская история) и привел в ту же точку. Вот же он, край пропасти!

Мне очень понравилось недавнее сравнение Дмитрия Прокофьева, замечательного экономиста из Питера. Он рассуждал о причинах падения рубля, о том, почему несмотря на все усилия правительства и Центробанка курс неуклонно падал – и пришел к выводу, что несмотря на все хитрые манипуляции с ключевой ставкой, с нормативами продажи валютной выручки и т.д., решить задачу не удастся, так как дело попросту в том, что ВАЛЮТЫ МАЛО. И привел такую аналогию: представьте, что вы пришли к вендинговому автомату, и хотите купить там шоколадку ценой 50 рублей, а у вас есть только 40 рублей мелочью. Ну и вот: очевидно же, что тут сделать ничего нельзя. Как ни перекладывай деньги из кармана в карман, как ни складывай их в кучки, ни выдавай их сам себе порциями – их все равно НЕ ХВАТАЕТ. И – хоть убейся.

Где будем брать валюту, господа?