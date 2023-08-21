Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что некачественная зарядка может привести к возгоранию аккумулятора смартфона. Отмечается, что среди причин возгорания смартфонов эксперт назвал повреждение оболочки аккумулятора.

По словам эксперта, если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Кроме того, аккумулятор нужно регулярно заменять, отмечает RT.