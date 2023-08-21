 

Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов

21.08.2023, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что некачественная зарядка может привести к возгоранию аккумулятора смартфона. Отмечается, что среди причин возгорания смартфонов эксперт назвал повреждение оболочки аккумулятора.

По словам эксперта, если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя. Кроме того, аккумулятор нужно регулярно заменять, отмечает RT.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Fox News – «Да что он за президент-то такой?» — американцы не довольны реакцией Байдена на гавайскую трагедию

21.08 / DT – дружественные страны помогли России обойти западные санкции

21.08 / На складе “Вайлдберриз” в Московской области произошел потоп

21.08 / Сербия согласилась увеличить транзит газа из России в Венгрию, если его прекратит Украина

21.08 / После срыва зерновой сделки Турция оказалась между двумя фронтами

21.08 / В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков

21.08 / В московском пруду утонула 11-летняя девочка

21.08 / Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

21.08 / Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

21.08 / Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика