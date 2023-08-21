Мнение: Служебный роман-с!

Посмотрел в выходные, к очередному столетию со дня Никиты Михалкова, “Жестокий романс” – и, надо сказать, без всякого насилия над собой, даже с интересом. Вообще удивительно: есть, видимо, некоторая категория фильмов, которые в момент первого просмотра кажутся кошмарными, потом с годами отношение к ним улучшается до нейтрального, а лет через двадцать они даже становятся “вполне себе ничего”. Или это старость?

В общем, экранизация Рязановым Островского, которая вначале Перестройки поражала какой-то шокирующей неуместностью (чего это Рязанов, с ума съехал? А Никита – кого это он играет?! А Гузеева – эта фифа откуда взялась?) – сейчас идет уже просто как родная. Да и нельзя не отдать должное – эта троица “купцов” из фильма, Петренко-Проскурин-Михалков – смотрятся как раз на диво узнаваемо: перед нами реальные типажи Нового Времени, которое в год выхода фильма (1984) еще даже не проектировалось!

А я ведь еще – грешен! – люблю “Давай поженимся!” по Первому, в основном именно из-за Гузеевой, такой шикарной “женщины с прошлым”, в меру циничной “мамки”! И как не посмотреть на дивную “интересную стерву”, когда она “в молодости”, наивной девушкой, со слезой поющей “А напоследок я скажу”? О, это отдельное удовольствие для ценителей. В итоге мы, из своего 2019-го, при желании можем увидеть красноречивое послесловие к раннеперестроечному “Жестокому романсу” – и в постаревшем и поиздержавшемся БАРИНЕ Михалкове, и в чудом выжившей Ларисе Огудаловой, из своей глубинки сумевшей все-таки пробиться на центральный канал, чтобы вести там шоу “с перчинкой” для неудовлетворенных хомячков…

Вообще это новая, малоисследованная зона для кинокритики – анализировать фильмы через судьбы актеров-исполнителей главных ролей. Точнее, высоколобая кинокритика такой подход, как ни на чем не основанный, полностью отвергает, а вот рядовые зрители им вовсю пользуются. Моя мама, например, и актеров делила на любимых и нелюбимых по тому, нравились ей или не нравились игранные ими персонажи. И в этом что-то есть. Потому что продвинутый зритель судит, конечно, не по поступкам, которые совершает персонаж (поступки диктует сюжет) – а по его типажу, который отражает данный актер. Мама из-за этого всю жизнь терпеть не могла Белохвостикову: ей в жизни не нравились “фифы”, которых Белохвостикова всю жизнь играла – и именно потому, что играла их она убедительно, мама заключала, что и сама Белохвостикова, видимо, такая же.

Соответственно, из Бесприданницы в исполнении Гузеевой все-таки прет нутряная жизненная сила самой актрисы – и это как-то снижает силу сочувствия ее поломатой женской судьбе; есть подозрение, что эпизод на корабле ЭТОЙ Ларисе – если б не было досадного выстрела Карандышева – ничем бы не повредил, а, скорее, наоборот – вывел бы на орбиту (Париж и далее везде).

Что, в свою очередь, заставляет по-новому посмотреть и на персонажа самого Никиты Сергеича: а так ли он виноват? И если виноват – то в чем?! Похоже, разве что в том, что проколол ненароком “куколку”, из которой в итоге вылезла бы такая БАБОЧКА… гм, такая, которая бы впоследствии самому Паратову крылышки бы пообрывала, потеряй он хоть чуть-чуть хватку. “Есть женщины в русских селеньях…” Неужели Островский ЭТО имел в виду, сочиняя пьесу? А мог, мог!

Но все это так, к слову. Я затеял этот пост ради одного наблюдения, вполне бокового и наверняка уже обсосанного со всех сторон в середине 80-х, когда фильм только вышел. Только не знаю – была ли это сознательная “трактовка” режиссера?

Я о том, что мать Ларисы играет Алиса Фрейндлих, а ухажера Ларисы, Карандышева – Мягков. Но ведь они оба, Фрейндлих и Мягков, за 7 лет до этого сыграли у того же Рязанова в “Служебном романе”! Я смотрел на дуэт Карандышева и старшей Огудаловой и ловил себя на том, что в фильме происходит что-то не то: Карандышеву бы не ухлестывать за бесприданницей, которая годится ему в дочери, а крикнуть бы ее матери с чувством “МЫМРА!”, как он это умеет… И все бы пошло как по маслу. Огудалова-мать взяла бы над непутевым Карандышевым шефство, ее дочь спокойно поехала бы за новыми впечатлениями “в Париж на выставку”, все были бы счастливы.

Может, в этом и состоял главный, неразгаданный мессидж Эльдара Рязанова? (2019)