Fox News – «Да что он за президент-то такой?» — американцы не довольны реакцией Байдена на гавайскую трагедию

Американцы недовольны тем, как их президент отреагировал на лесные пожары в штате Гавайи, где огонь практически полностью уничтожил город Лахайну, передаёт Fox. Как выяснили журналисты канала, многие граждане считают, что Джо Байден мог бы предпринять более активные меры — и ему уж точно не следовало поначалу отказываться от комментариев по поводу случившегося.



AP

Реакция президента США Джо Байдена на мощные лесные пожары в штате Гавайи возмутила значительную часть американцев — многие граждане страны убеждены, что глава государства совершил ошибку, поначалу отказываясь комментировать трагедию, пишет Fox News.

Как напоминает корреспондент канала, 8 августа гавайский город Лахайна пережил самый страшный больше чем за столетие лесной пожар, в результате которого было уничтожено около 2200 зданий. К вечеру воскресенья официальное число погибших достигло 114, но ещё больше тысячи человек числились пропавшими. Тем не менее, 13 августа Байден на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию ответил отказом.

Всего несколько дней спустя глава государства на пресс-конференции пообещал оказать штату Гавайи поддержку в неограниченном объёме, а позднее также объявил о том, что лично посетит разрушенную пожаром Лахайну, отмечается в материале Fox News. Тем не менее, американцы раскритиковали своего лидера за его слова, подчёркивается в статье.

«Без комментариев»? То есть, ему нечего сказать о людях, которые погибли и потеряли жилища? Да что он за президент-то такой вообще?», — заявил в интервью каналу житель Вашингтона Тони.

«Когда человек заявляет: «Без комментариев», я это воспринимаю так, что либо ему всё равно, либо он не подготовился на случай такой вот ситуации», — призналась ещё одна жительница столицы Алекс.

«Ситуация как с тем зондом, который пролетел над всей страной, — прокомментировал слова президента нью-йоркец Майк. — Пока он всю нашу территорию не пересёк, мы ничего не сделали». «Это безумие какое-то. Гавайи — часть США. Им должны были оказать гораздо больше помощи, чем оказали», — посетовал другой житель Нью-Йорка Билл.

Житель Нэшвилла Майкл признался съёмочной группе Fox News, что отсутствие незамедлительной реакции на катаклизм со стороны Белого дома ему не понравилось. «Нам нужно оказать полную поддержку народу Гавайев — всё там отстроить заново», — заявил мужчина.

Некоторые из опрошенных Fox людей, впрочем, проявили к президенту снисходительность. «Думаю, что он мог бы сделать и больше, но, как мне кажется, он на самом деле сделал столько, сколько мог с тем, что имеет», — приводит канал слова жителя Нью-Йорка Элстона.

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