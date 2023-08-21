DT – дружественные страны помогли России обойти западные санкции

Россия при помощи торговли с дружественными странами смогла обойти западные санкции и восстановить сократившийся после начала конфликта на Украине импорт, пишет The Daily Telegraph. По мнению аналитиков, Москва, похоже, «нашла очень удачный выход из положения», получая западные товары из стран Центральной Азии.



АР

Ни одна страна под таким количеством санкций не была ещё никогда, и последствия введённых против РФ ограничений отлично прослеживаются в торговых показателях, пишет The Daily Telegraph.

В первые месяцы с начала конфликта на Украине российский импорт резко упал. В долларовом выражении месячный объём импорта в марте 2022 года сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако уже через несколько месяцев он восстановился.

Как отмечает издания, восстановлению объёмов российского импорта способствовала помощь союзников. Пока экспорт в Россию из западных стран, таких как США, Великобритания или Германия, падал, торговля с дружественными странами, в том числе с Турцией, Китаем и Индией, стремительно возрастала.

По мнению аналитиков, Москва, похоже, «нашла очень удачный выход из положения». Президент РФ Владимир Путин обратился к дружественным странам за помощью в получении доступа к иностранным товарам, импортируя западную продукцию через третьи государства в обход санкций.

Международный институт финансов (IIF) отслеживает экспорт по группе стран Центральной Азии: Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Экспорт из Германии и США в эти страны в текущем году вырос на 11,5 % по сравнению с уровнем 2019 года. А экспорт из Польши вырос на 27%. По мнению главного экономиста IIF Робина Брукса, рост экспорта в дружественные Кремлю страны Центральной Азии является признаком того, что они используются в качестве «чёрного хода» в Россию.

Киргизия — самый яркий тому пример. Так, в первой половине этого года экспорт Германии в эту небольшую страну, входящую в Евразийский экономический союз и имеющую соглашение о свободной торговле с Россией, вырос на 2000%. При этом экспорт из Германии в Киргизию значительно превышает импорт из Киргизии в Германию.

«Тот факт, что экспорт из Западной Европы направляется в такое крошечное место, как Киргизия, не имеющая выхода к морю, говорит о том, что произошел явный сдвиг режима. Безусловно, темпы роста экспорта в Центральную Азию просто сумасшедшие», — отмечает экономист консалтинговой компании Capital Economics Лиам Пич, полагающий, что это может свидетельствовать о том, что страна помогает РФ обходить западные санкции.

Как отмечает The Daily Telegraph, Кремль, разумеется, приветствует эти новые торговые маршруты. В мае 2022 года Путин ввёл программу параллельного импорта в ответ на растущее количество антироссийских санкций. Программа была ориентирована на определённый перечень западных товаров, в который вошли товары, необходимые в промышленности, автомобили, техника, а также некоторые потребительские товары, в том числе косметика и одежда. По данным издания, перечень товаров, в отношении которых разрешён параллельный импорт, фактически дал российскому бизнесу мандат на поиск альтернативных торговых маршрутов.

По данным Центрального банка, за первые шесть месяцев работы схемы параллельного импорта в Россию было ввезено 2,4 миллионов тонн товаров на сумму более $20 млрд. С тех пор объём импорта только увеличился, а перечень товаров, входящих в схему, расширился. По оценкам экономистов, этот импорт может составлять до 40 % от общего годового объёма российского импорта.

Брукс утверждает, что странам Запада необходимо серьёзно проанализировать успехи схемы параллельного импорта России, и принять соответствующие меры. По его мнению, западные политики должны разработать правила для борьбы с нецелевым использованием торговых ресурсов, а также ограничить доходы России, прежде всего снизив предельную цену на нефть.

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