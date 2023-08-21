Скандалы: У нас закрыто

Структуры Сороса сокращают представительство в Европе

Структуры фонда «Открытого общества» (признаны в России нежелательной организацией) намерены свернуть большую часть своих проектов в странах Европейского союза и переориентировать свою деятельность в рамках финансовой оптимизации. Это первое значительное решение нового руководства организации, которое полгода назад возглавил сын Джорджа Сороса, Александр.

О его причинах и последствиях рассказывают «Известия».

В объятиях спрута

Фонд «Открытое общество» (OSF) располагает масштабной глобальной сетью организаций и аффилированных структур. Свою работу в Европе OSF начал в 1984 году, с открытия офиса в Будапеште. За следующие 28 лет структурные подразделения фонда открылись в 26 европейских странах, в том числе в 1995 году в России. Каждое из них, в свою очередь, сотрудничало со сторонними организациями «по месту пребывания» — посредством спонсорства или через гранты. Впоследствии многие из офисов «Открытого общества» были закрыты, как например, в Венгрии, Польше или РФ, однако те, что остались, особенно — в странах бывшего СССР продолжают приносить немало пользы создателям.

Как сообщает OSF в отчетах, за последние 30 лет на различные проекты в Европе и бывших советских республиках Центральной Азии было потрачено $19 млрд, из них только в 2021 году $209 млн. В среднем, годовые бюджеты офисов в Казахстане и Киргизии в последние годы составляли около $4 млн, украинский офис использовал около $10 млн в год. В России, как однажды заявил сам Джордж Сорос, за время работы (1987–2003 годы) на «различные программы» его фонд потратил чуть менее $1 млрд.

Новый Сорос

В декабре 2022 года было заявлено, что совет директоров OSF избрал нового главу. Им стал 37-летний сын основателя, Александр Сорос. Сорос-младший давно занят в деле своего отца-миллиардера. Он заседает в руководстве Soros Fund Management, так называемом family office, компании, занимающейся управлением активами семьи Соросов.

Также на протяжении последних десяти лет Александр занимает руководящие позиции в структурах отцовского фонда. С того же времени активно занимается политикой, и на вопрос о том, насколько он похож на отца, Александр говорил, что при схожих взглядах он «более политически активный». С 2012 года он регулярно высказывался в пользу представителей Демократической партии США, называл себя «активным сторонником» прогрессивных политиков, в числе которых назвал Гэвина Ньюсома и Хиллари Клинтон, а также финансировал деятельность институтов партии через комитеты политического действия (сокращенно — PAC и SuperPAC). Один из них, Democracy PAC, он продолжает возглавлять.

Дух времени

Вскоре после назначения сына в OSF Джордж Сорос заявил о сокращении как минимум 40% всех сотрудников и реструктуризации европейских программ. Как сообщил представитель фонда агентству Bloomberg, причиной «радикального сдвига» является внедрение «новой операционной модели, которая включает глобальный мониторинг того, как мы работаем для поддержки демократии, прав человека и климатической справедливости». В переводе с канцелярского, новое руководство фонда не устраивает качество выполнения работы за счет осваиваемых региональными офисами и грантополучателями средств. Вместе с тем, собеседник агентства сообщил, что происходящая оптимизация является составляющей более широких изменений, под которыми подразумевается перенос деятельности в другие части света.

При этом, как утверждают в самом OSF, они планируют сохранить на определенное время финансирование некоторых проектов в Молдавии, Киргизии, Балканах и на Украине.

Африканский вектор

Очевидно, OSF будет двигаться вслед за общим геополитическим трендом, а он требует переключения внимания на африканский континент и Азию. Первые представительства в Африке фонд открыл еще в начале 2000-х, и первое время они объединяли целые регионы. В «Инициативу Открытого общества для Западной Африки» (OSIWA) вошли 18 стран, включая Нигер, Чад и Нигерию.

Спустя пять лет был открыт филиал в Восточной Африке, координирующий деятельность в Кении, Руанде, Южном Судане, Судане, Танзании и Уганде. Впрочем, в сегодняшней Африке, в отличие от Восточной Европы начала конца 80-х, OSF придется столкнуться с серьезной конкуренцией. Главным образом, со стороны Китая и местных политических элит, особенно — когда речь пойдет о поддержке разнообразных движений левого толка.

Негостеприимная Азия

Второе очевидное направление — Южная и Юго-Восточная Азия, однако и там перспективы не безоблачны и обещают противодействие правящих кругов. Особое место в этом гигантском регионе занимает Индия.

Здесь «Открытое общество» начало свою работу в 1999 году, как и в Европе, занимаясь подготовкой будущей политической элиты и формированием общественного мнения. Организации, пользующиеся поддержкой OSF («Социально-правовой информационный центр» (SLIC), «Сеть по защите прав человека» (HRLN) и многие другие), неоднократно обвинялись в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в стране, используя существующие национальные и религиозные разногласия. Например, обвиненный в организации беспорядков в Дейли в марте 2020 года политик Харш Мандер на тот момент являлся председателем консультативного совета индийского подразделения OSF.

Собственно, сам Сорос-старший никогда не скрывал своего отношения к националистическому правительству Нарендры Моди. В феврале 2023-го миллиардер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Моди и глава Adani Group (многопрофильный промышленный конгломерат) Гаутам Адани — «близкие союзники, их судьбы переплетены», а значит, трудности компании «заметно ослабят» контроль премьера над федеральным правительством Индии и, следовательно, «откроют дверь для необходимых институциональных реформ». Была ли это попытка «качнуть» Моди или Adani Group, но ощутимого результата эти высказывания не принесли.

Правительство Индии ответило обвинениями в попытке навредить имиджу страны и намеке на смену режима. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар назвал Сороса «старым, богатым, самоуверенным и опасным». Примечательно, что оппозиция в лице Индийского национального конгресса, некоторых членов которого подозревали в связях с OSF, на сей раз постаралась дистанцироваться от фигуры «миллиардера и филантропа».

Репутация Сороса и связанных с ним организаций сильно испортилась в последние годы, отмечает руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

— До определенного момента дела у Сороса в Индии шли неплохо, но после того, как он начал критиковать индийские традиции и атаковать руководство страны, отношение к нему начало меняться на негативное. Сегодня даже умеренные СМИ подчеркивают, что его деятельность противоречит интересам Индии, а сам он во многом стал токсичной фигурой, — отметил собеседник «Известий».

К слову, в соседнем Пакистане деятельность OSF и еще 63 связанных с ним организаций, де-факто заблокирована с 2017 года.

Что касается других стран региона, то в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах неплохо помнят роль Джорджа Сороса в Азиатском финансовом кризисе 1997–1998 годов. Тогда, по общепринятому мнению, биржевые манипуляции возглавляемой им Quantum Foundation привели к обрушению национальных валют нескольких стран.

Неприятности дома

Без сомнений, новое руководство OSF, и так глубоко интегрированное в структуру американских элит и активно участвующее в политической жизни США, не намерено сокращать свою деятельность. Скорее наоборот. Тем более, когда в стране разрастается сильнейший социальный кризис, серьезно угрожающий их позициям.

В Штатах достаточно хорошо исследованы связи структур Сороса с демократическим истеблишментом. Миллиардер является крупнейшим индивидуальным спонсором «ослов»: по данным Opensecrets, с 2021 по 2022 год он пожертвовал в их фонды более $128,4 млн. Кроме того, он оказывает влияние и на идеологическое измерение партии. Например, Патрик Гаспар, при Обаме — посол США в Южной Африке, а затем вице-президент OSF, ныне возглавляет про-клинтоновский аналитический Центр американского прогресса, основанный в 2003 году Джоном Подестой. Как отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, именно деятельность Сороса во многом повлияла на смену поколений внутри Демпартии и привела к изменению ее позиционирования.

— Сорос поддерживает Клинтонов с начала 90-х годов, с момента их переезда в Нью-Йорк из Арканзаса. Он придал им глобалистскую направленность, и он (и его коллеги) контролирует Демпартию сейчас, — подчеркнул эксперт.

Сорос официально оказывал поддержку движению Black Lives Matter. А в начале этого года американские консервативные СМИ сообщили о том, что миллиардер потратил $40 млн на помощь в избрании 75 окружных прокуроров, продвигающих декриминализацию ряда преступлений, включая кражи и хранение наркотиков. Кстати, один из них, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, теперь ведет одно из многочисленных уголовных дел в отношении Дональда Трампа.

Для 45-го президента США Сорос

— личный оппонент, и его возможное возвращение к власти является для миллиардера экзистенциальной угрозой, так что в случае его избрания, сценарий 2020 года, с хаосом и беспорядками, может повториться, считает Владимир Васильев.

— Сорос является главным на сегодняшний день спонсором демократических элит и источником ненависти к Трампу. Это такая своеобразная полурелигиозная война глобализма против антиглобализма. Поэтому преследование экс-президента прокурором Брэггом, которому избраться помог Сорос, неудивительна. И при этом, очевидно, что структуры Сороса смогут повторить то, что устроили в стране с помощью BLM в 2020-м, и я не сомневаюсь, что этот сценарий вновь прорабатывается. Они готовы к тому, чтобы еще раз «раскачать» США, — резюмировал эксперт.

Андрей Кузмак

Оригинал материала: “Известия”