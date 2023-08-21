Мнение: Стрелять ли в интеллигентиков



Белоруссия, 2020

В очередную годовщину ГКЧП в сети более всего популярно мнение, что предводителей путча подвели излишняя мягкотелость и гуманизм, а также неумение доводить дело до конца: если уж ввели танки в город, так надо было, дескать, отдавать этим танкам приказ стрелять и давить – глядишь, мол, и сохранился бы «великий и могучий», а граждане бы до сих пор в очередях за водкой давились и интернет по талонам покупали (не более двух часов в одни руки!)

Это вообще тренд путинского правления – нечего, мол, было цацкаться с восставшими интеллигентиками. Помнится, еще в «нулевых» звучали призывы «намотать кишки на гусеницы» и «размазать печень по асфальту». Но тогда они еще шокировали общественность, а сейчас воспринимаются вполне нормально, как должное. В комментах к моему периодическому посту про 19 августа 1991 года в этот раз развернулась целая дискуссия на тему «будет ли нынешняя армия стрелять в народ», и большинство участников с удовлетворением пришли к выводу, что «будет!» И потому, мол, у любой будущей «площади Свободы» в России нет никаких шансов. «Раздавят очкариков».

Что лежит в основе обывательского озверения – когда вполне вроде бы мирные обитатели жежешки или Вконтакта вдруг начинают требовать крови и мечтать о пулеметах? Прежде всего – их собственная трусость, конечно же. «Государственники», как правило, не представляют, из-за чего ОНИ могли бы выйти «на площадь» с какими-то требованиями (вообще-то лозунг «начальство всегда право» подразумевает, что ни с какими выходить нельзя) – прежде всего потому, что боятся этого самого начальства. Соответственно, про тех, кто на площадь все-таки выходит, у них мнение одно – «страх потеряли».

Ну а если люди что-то потеряли – надо им помочь найти, не так ли? Отсюда и убеждение, что «не надо цацкаться». Надо, мол, пугать, и по-настоящему.

Однако так ли это? Сработает ли?

На самом деле, если посмотреть на дело в исторической перспективе и изучить аналогии новейшего времени – мы с удивлением увидим, что обывательское убеждение в том, что «жестокость рулит», вроде бы «очевидное на уровне здравого смысла» (ну в самом деле, кто сильнее – вооруженные до зубов автоматчики на танках или безоружные демонстранты?) не срабатывает.

Киргизия

Первый приходящий мне в голову пример – Киргизия. В 2005 году в результате «тюльпановой революции» восставшая чернь в Бишкеке свергла президента и академика Аскара Акаева. Тот прихватил семью и бежал из тамошнего Белого Дома через черный ход. Благополучно перелетел в Россию и с тех пор работает по специальности в Питере, в каком-то научном институте. ОК.

На смену утонченному Акаеву пришел типичный восточный бай – Курманбек Бакиев. И всем казалось, что уж такой персонаж воцарился в Киргизии надолго. Прежде всего потому, что он как раз считался «настоящим диктатором», который не отягощен интеллигентскими комплексами Акаева. Бакиев действительно расставил буквально по всем должностям своих бесчисленных родственников и приготовился править Киргизией, пока не надоест, а если, мол, вылезут еще какие-то «тюльпановые» или «оранжевые» дармоеды-демократы – всех давить. Никто и не сомневался, что за Бакиевым «не заржавеет».

И что ж? Всего через каких-то 5 лет, в 2010, в Бишкеке началась очередная заваруха, а точнее – очередные митинги протеста. Люди протестовали, смешно сказать, из-за «низкого уровня жизни» и «авторитарного стиля правления». НУ И ЧТО, казалось бы? Это ж мягкотелый гуманист Акаев бежал из столицы и отказался привлекать «верные части», мотивируя это интельским блеянием типа «не хочу провоцировать в стране гражданскую войну». Бакиев-то не таков! У него ж рука не дрогнет!

И что вы думаете? У Бакиева рука действительно не дрогнула. Он отдал приказ стрелять в митингующих. События 2010 года в столице Киргизии были совсем не «тюльпановые»: в тот раз 83 человека были убиты, около полутора тысяч пострадали. Но итог…

Итог, как ни странно, был тот же самый: Бакиев был вынужден бежать из Белого дома в том же направлении – к аэропорту. И спешно эвакуироваться – правда, уже не в Россию, а в Белоруссию. Приказ открыть огонь ничего не изменил, а лишь немного затянул сопротивление режима: Акаев пал за 1 один день, Бакиев – за три. И вся разница!

Я ведь, в силу особенностей биографии, веду полемику не только в ЖЖ с блогерами. Доводилось мне во время оно аналогичным образом спорить – и эпистолярно, и вживую – с действующими киргизскими генералами и полковниками. Как ни странно, аргументация у них была аналогична нашим диванным «государственникам»: они никак не могли взять в толк, почему надо «цацкаться» со всякой «образованной шелупонью», со всеми этими «интелями в очках», которые, поди, и автомат-то не знают с какого конца заряжать – потому что «армию откосили». Они были искренне убеждены, что они «наглеют» только от безнаказанности, «небитые потому что». А я убеждал, вместе с коллегами, что нет, все не так просто, и прежде всего – какого рожна они думают, что против них «интеллигенты»??

Убедил, но не до конца.

На деле безоружные сплошь и рядом побеждают вооруженных. Можно даже сказать, что армия КАК ПРАВИЛО оказывается слаба против митингующего населения, ДАЖЕ в том случае, если безумный правитель разрешает ей «применять пулеметы».

Помимо Киргизии можно еще много чего вспомнить. Например, падение режима Чаушеску. Тот ведь тоже вовсе не отличался сентиментальностью – и отдавал приказы стрелять по толпе и в Тимишоаре, и потом в Бухаресте в 1989. Что же в итоге? В итоге бои между разными частями «секуритате» и последовавший расстрел самой четы Чаушеску.

Пример Чаушеску хорошо приводить тем, кто искренне сегодня верит, что ГКЧП в 1991 надо было «вести себе жестче» и «ничего бы не было». Чаушеску всего за полтора года до того стрелял вовсю (и, кстати, вполне возможно, что его пример – и особенно, его финал – оказывал благотворное сдерживающее влияние на «путчистов»; недаром ведь у Янаева так тряслись руки!)

Наконец, под нашу аналогию очень хорошо подходит и совсем недавний пример с неудавшимся военным мятежом в Турции. Отвлекаясь от оценок что хорошо, что плохо, отметим факт – армия в Турции была готова стрелять и она стреляла (есть убитые манифестанты), но, как ни относись к «исламистам Эрдогана», они все-таки вышли против танков и потом даже успешно «взяли в плен»… автоматчиков! Кадры, где турецкие гражданские лупят турецких солдат, обошли весь мир.

Украина

Но, конечно, самый яркий пример того, что «расстрелы не панацея» – это Украина, оба майдана, в 2004 и 2014 году. В обоих случаях – мы опять лишь констатируем факты – вооруженная сила государства оказалась бессильна против безоружных митингующих. Майданы особенно показательны, потому что они повторились с перерывом в 10 лет почти что вплоть до деталей. Оба раза были противостояния на главной площади Киева, оба раза выступления были направлены против одного и того же лица – Януковича, и оба раза за спиной Януковича вполне отчетливо маячила фигура нашего Путина.

Казалось бы, «уроки» первого майдана просто обрекали на поражение второй – особенно учитывая то, что тут в России целые колонии выдающихся охранительских умов все 10 лет, что прошли между ними, неустанно, выпуская струйки пара от натуги, кипели и бились над одной проблемой – что сделать, чтобы «второй майдан не повторился». Наши охранители так перекипели в этой своей виртуальной битве, что даже сделали фактически «борьбу с майданом» (он же оранжевая революция») основой российской государственной идеологией. До деталей все «продумали», что надо делать, чтобы «майдан победить».

Результат нам известен – майдан победил на Украине и во второй раз, несмотря на всех «российских советников». Среди их советов, конечно же, был и совет «не слюнтяйничать» и «мочить пожестче». В основе – то же убеждение, что «поганых интелей» надо пугать и стрелять, тогда они будут тише воды ниже травы.

И в самом деле – в случае второго Майдана Янукович очень старался «давить по-настоящему». Были применены все рожденные в муках «ноу-хау» противостояния «оранжевой угрозе» – тут и «титушки», и специальным образом подготовленная спецслужба, целевым образом «заточенная» на подавление «народных восстаний» (Беркут). Все карты сыграли – и титушки старались, и Беркут был на удивление стоек, и до стрельбы дело тоже дошло. Но все бесполезно – армия опять проиграла безоружной толпе.

Интересно отметить, что дальше, уже после победы Майдана, подобную же ошибку совершили уже новые власти Украины – когда поехали на танках подавлять восстание в Донбассе. И опять все пошло не так: народ, вместо того чтобы в панике разбегаться при виде пулеметов – разбегаться не стал.

Противоположные примеры

А на самом деле обратных примеров не так и много. Вспоминаются разве что китайский Тяньанмень и, конечно, успешное подавление Ельциным восстания Верховного Совета в 1993. (И лишь следующий, 2020 год принес яркий “положительный” пример успешного подавления протестов до нуля – Белоруссия, где как раз всё сделали, наконец, “по уму” – специально подготовленные германскими (!) инструкторами лукашенковские тонтон-макуты, безжалостный разгон, массовые избиения, переполненные тюрьмы – протест был подавлен; поправка из 2023 года)

Итоги

В чем же дело? Беда, мне думается, в том, что всякие охранители, как правило, люди очень ограниченные, с бедной фантазией (увы, бедная фантазия – отличительная черта консерватора). Им свойственно заблуждаться, представляя себе восставшую массу по ее спикерам – тем, кто залезает на трибуну. Потому они и убеждены до самого последнего трагического момента, что в толпе против них идут сплошные одышливые новодворские и офисные крысы в очках и несвежих рубашках. Другими словами – люди, подобные самим охранителям, трусоватые и умеющие только более-менее складно болтать языком.

А это ведь не так. На митинг идут люди, которым нечего терять. В то же время армия сегодня комплектуется из тех же, что называется, обездоленных слоев населения, и даже неважно, как это происходит – по призыву или по контракту. Важно то, что стрелять в народную массу армия, как ее не муштровали, обычно не хочет. ОСОБЕННО в том случае, если в ответ на выстрелы никто особо не разбегается, а скорее рассыпается.

Проще говоря, армия уже самим фактом ее выставления против БОЛЬШИХ МАСС становится ненадежна. И поделать с этим ничего нельзя. Во всяком случае, очень трудно.

То есть: результат приказа «стрелять на поражение» для политика крайне чреват. НА САМОМ ДЕЛЕ победный исход совсем не гарантирован – а вот участь Чаушеску (и даже любимой жены!) становится близка как никогда. Неудивительно, что приказ такого рода отдают КРАЙНЕ неохотно.

Или не отдают вовсе (2019)