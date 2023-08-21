На складе “Вайлдберриз” в Московской области произошел потоп

В воскресенье ливень затопил складские помещения Wildberries в Электростали. Потоки воды пробили крышу склада маркетплейса и затопили расставленные на полу товары.

Как сообщает “Царьград”, ущерб оценивается в 15 миллионов рублей. Отмечается, что пострадали и товары маркетплейса, и товары продавцов. Точная сумма ущерба будет известна после инвентаризации.