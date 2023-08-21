 

На складе “Вайлдберриз” в Московской области произошел потоп

21.08.2023, 21:20, Новости дня
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В воскресенье ливень затопил складские помещения Wildberries в Электростали. Потоки воды пробили крышу склада маркетплейса и затопили расставленные на полу товары.

Как сообщает “Царьград”, ущерб оценивается в 15 миллионов рублей. Отмечается, что пострадали и товары маркетплейса, и товары продавцов. Точная сумма ущерба будет известна после инвентаризации.


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