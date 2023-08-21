 

Сербия согласилась увеличить транзит газа из России в Венгрию, если его прекратит Украина

21.08.2023, 21:10, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич в Будапеште заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что страна будет готова нарастить поставки российского газа через свою территорию, если Украина прекратит его транзит, передаёт ABC News. Вопрос о транзите газа Орбан также обсудил с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.


AP

Сербия готова увеличить поставки российского газа через свою территорию в Венгрию, если Украина прекратит транзит российского топлива в Европу, пишет ABC News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По словам Сийярто, президент Сербии Александр Вучич встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и заверил, что его страна сможет поставлять в Венгрию больше российского газа в случае необходимости.

«В последние дни мы слышим, что Украина не хотела бы продлевать соглашение с Россией по транзиту газа. Сегодня президент Сербии ясно дал понять, что если Венгрии потребуется увеличить поставки газа через Сербию, страна сможет обеспечить необходимые мощности по его транспортировке», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как напоминает телеканал на своём сайте, на этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев отказался вступать в переговоры с Москвой по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. 

Сейчас Венгрия получает около 80% природного газа из РФ — в основном по трубопроводу «Турецкий поток», проходящему через Сербию, — и активно выступает против санкций в отношении российских энергоносителей. Даже после начала спецоперации на Украине Будапешт стремился упростить доступ к российскому ископаемому топливу, указывая на его важность с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. В ходе визита в Москву в апреле Сийярто заявил, что российская энергетическая компания «Газпром» согласилась разрешить Венгрии в случае необходимости импортировать газ в объёмах, превышающих те, что были оговорены в долгосрочном контракте, заключённом в 2021 году.

В воскресенье министр иностранных дел сообщил, что Орбан также встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Премьер-министр выразил заинтересованность в том, чтобы Венгрия в будущем стала пунктом назначения и транзита газа, экспортируемого из Туркменистана.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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