Иосиф Креститель

Как зарождался «религиозный сталинизм». Смесь оккультизма, магии и «гражданской религии» тоталитаризма — что из себя представляет «православие русского мира».



Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Возрождение культа Сталина — уже в религиозных формах — стало важным элементом «духовности СВО». Смесь оккультизма, магии и «гражданской религии» тоталитарного типа предлагается нашим современникам как особое «православие русского мира».

Как зарождался «православный сталинизм», какова его мифология и почему РПЦ стала его заложницей?

Александр Солдатов — о новой православной моде.

отсюда

—