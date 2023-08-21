 

Иосиф Креститель

21.08.2023, 21:05, Разное
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Как зарождался «религиозный сталинизм». Смесь оккультизма, магии и «гражданской религии» тоталитаризма — что из себя представляет «православие русского мира».


Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Возрождение культа Сталина — уже в религиозных формах — стало важным элементом «духовности СВО». Смесь оккультизма, магии и «гражданской религии» тоталитарного типа предлагается нашим современникам как особое «православие русского мира».

Как зарождался «православный сталинизм», какова его мифология и почему РПЦ стала его заложницей?

Александр Солдатов  — о новой православной моде.
отсюда

Источник: Новая газета


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