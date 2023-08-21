Мнение: Лидерство России по обогащению урана, реактор раз в десятилетие в США и атомная энергетика ЕС

1. Россия контролирует почти половину мирового рынка обогащения урана, без которого невозможно производство ядерного топлива – см. синий сектор на заглавном графике. На Западе сильно расстраиваются из-за этого (ссылка):



«Беда» для США и Франции.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, на Россию приходится почти 45% мирового рынка обогащения урана. Около трети всего обогащенного урана, потребленного в прошлом году американскими энергетическими компаниями, поступило из РФ, что обошлось США почти в $1 млрд.

Продолжаем цитировать мнение колумниста Bloomberg Хавьера Бласа. То, как Россия стала доминировать в индустрии ядерного топлива, — это «сочетание геологической удачи, инженерных инноваций и благонамеренной дипломатической сделки, заключенной Москвой и Вашингтоном сразу после распада СССР».

«Еще до вторжения в Украину американская атомная промышленность била тревогу из-за своей зависимости от иностранных источников. С тех пор разговоры руководителей и правительственных чиновников ведутся о кризисе. Добавьте теперь беду в Нигере, и ситуация больше похожа на чрезвычайную», — пишет Блас.

2. Наглядно о темпах развития американской ядерной энергетики. В США более 30 лет, с 1980-х годов, почти не строили атомные электростанции. В 1990-е достроили несколько энергоблоков, строительство которых началось ещё в 1970-е. Ещё один энергоблок родом из 1970-х был достроен в 2016-м.

И вот теперь у американских ядерщиков праздник – построен первый за 9 лет новый блок и первый более чем за три десятилетия энергоблок, который спроектировали и начали строить не в 1970-х (ссылка):



Первый с 2016 года новый атомный реактор заработал в США.

Третий энергоблок АЭС “Вогл” (Vogtle) в американском штате Джорджия введен в промышленную эксплуатацию, говорится в сообщении одного из собственников станции Georgia Power.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США называет запуск нового реактора первым в стране с момента ввода в эксплуатацию 2-го энергоблока АЭС “Уоттс-Бар” госкорпорации Tennessee Valley Authority в 2016 году.

По данным Georgia Power, 3-й энергоблок АЭС “Вогл” — первый более чем за 30 лет вновь построенный атомный энергоблок в Штатах. Его мощность составляет 1114 МВт и, по оценкам, позволит снабжать электричеством до 500 тыс. домов и предприятий.

Два первых энергоблока станции были введены в эксплуатацию в конце 1980-х годов. Их суммарная установленная мощность составляет 2430 МВт.

Вместе с тем близится к завершению строительство 4-го энергоблока, который планируется запустить в конце 2023 года или первом квартале 2024 года. После ввода его в строй АЭС “Вогл” станет крупнейшей в США, обойдя аризонскую АЭС “Пало-Верде” мощностью 4210 МВт.

Строительство 3-го и 4-го энергоблоков АЭС “Вогл” началось в 2009 году. Изначально предполагалось, что они начнут работу в 2016-м и 2017 годах соответственно, а их общая стоимость составит $14 млрд. Теперь совокупные инвестиции в проект оцениваются в сумму более $30 млрд.

Надо, что ли, американским зелёным донат отправить. А то что-то они совсем расслабились, не смогли местным ядерщикам помешать.

3. Европейская атомная энергетика страдает в этом году. Ситуацию отчасти спасает лишь недавний ввод нового энергоблока в Финляндии (ссылка):

Европа сокращает атомную генерацию.

В период с января по июль 2023 г. электрогенерациия на атомных электростанциях в Евросоюзе снизилась на 2%. Сказалось резкое падение выработки в январе, когда АЭС сократили выработку на 10%, в феврале и марте – на 5% и 6% соответственно, а в апреле – на 0,1%.

Между тем, согласно данным Ember, выработка на АЭС в июле 2023 г. выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. Тем самым июль стал третьим подряд месяцем прироста атомной генерации в ЕС: в мае 2023 г. выработка на АЭС увеличилась на 3% (год к году), а в июне – на 1%.

Рост последних месяцев связан с вводом в промышленную эксплуатацию третьего энергоблока финской АЭС «Олкилуото», крупнейшего в Европе атомного реактора (чистой мощностью 1,6 ГВт), который начал регулярную выработку электроэнергии 16 апреля 2023 г. Наряду с первым и вторым энергоблоками АЭС «Олкилуото», третий реактор должен обеспечивать 30% потребностей Финляндии в электроэнергии.

Ввод третьего реактора АЭС «Олкилолуото» во многом нивелировал эффект от закрытия трех последних атомных энергоблоков в Германии, который состоялся в апреле 2023 г.

Как видно, несмотря на работу зелёных на Западе, развитие атомной энергетики всё же понемногу идёт, отрасль не умирает, за исключением совсем уж беззаветно дружащих с США стран, вроде Германии.

Если же в США и Европе паче чаяния начнётся полноценное атомной энергетики, интересно, к кому они пойдут за ураном?