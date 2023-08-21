Скандалы: Санкционный смотритель

Как и для чего иностранные консультанты собирают данные в РФ

Иностранные консалтинговые компании способны подтасовывать итоги своих исследований в России в интересах зарубежных заказчиков, выяснили «Известия». Кроме того, они с высокой долей вероятности передают собранную медицинскую информацию о россиянах западным странам и способствуют введению точечных санкций. Да и в целом релевантность таких — к слову, весьма дорогостоящих — «исследований» уже давно вызывала сомнения, утверждают источники редакции в бизнес-среде.

Претензии в адрес этих зарубежных организаций, почему-то остающихся в РФ вопреки общему западному тренду на уход с российского рынка после начала СВО, звучат как со стороны предпринимателей, так и парламентариев, подготовивших закон об их регулировании. Ограничение в 20% на участие в капитале консалтинговых фирм для иностранцев оправдано, полагают они. В том, что не так с методами работы зарубежных консалтеров в России и могут ли их действия нести опасность для государства, бизнеса и отдельных граждан, разбирались «Известия».

Консалтинг с прицепом

Вопросы к точности отчетов западных исследователей сегодня есть у большой части российского бизнеса, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Researh Group Эльдар Муртазин. От этих данных зависит, к примеру, сколько электроники и бытовой техники будут к сезону закупать ритейлеры. Ошибки в аналитике могут приводить к финансовым потерям из-за некорректных прогнозов, отметил он.

Появление «неточностей» эксперт объяснил тем, что зачастую консалтеры в обмен на покупку своих продуктов завышают доли тех или иных производителей. От этих долей зависели, в частности, бонусы работающих в России менеджеров иностранных компаний.

— Доходило до смешного: цифры по рынку в отчетах, направляемых в российские офисы Samsung и LG, различались в зависимости от адресатов, — утверждает Эльдар Муртазин.

Интересно, что с уходом из РФ вендоров из недружественных стран отчеты зарубежных консалтеров точнее не стали, отмечает другой участник консалтингового рынка. В частности, потому, что они крайне плохо «видят» параллельный импорт.

— Недооценка рынка может приводить к финансовым потерям — например, вы видите спад продаж того или иного товара, перестаете его закупать и теряете выгоду: та или иная продукция на самом деле продается нормально, просто в отчете это не отражено, — отметил собеседник «Известий».

По словам источника, ранее работавшего с несколькими оперировавшими в РФ производителями электроники, подписка на исчерпывающе подробный отчет по российскому рынку смартфонов одной из немецких исследовательских компаний обходилась более чем в €100 тыс. в год. Поэтому часть покупателей начала отказываться от этих продуктов еще до начала СВО и санкционной кампании, рассказывал он ранее одному из авторов этого материала.

При этом, по словам Эльдара Муртазина, манипуляция с цифрами в угоду покупателей отчетов может приводить к ошибкам в госуправлении, ведь этими данными пользуются и госорганы. Например, на основе этих данных рассчитываются таможенные пошлины, отмечает он.

Действительно, данные о российских рынках используются для расширения санкционной кампании — сложно предположить, что их разработчики не пользуются углубленной статистикой, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но при этом проблема иностранных консалтеров в том, что они не учитывают специфику рынка, используя западные аналитические технологии.

В итоге погрешности в данных, к примеру, о продажах смартфонов и другой электроники могут составлять 30–40% — в них не учитывается серый рынок гаджетов и параллельный импорт, а также покупки в зарубежных интернет-магазинах, утверждает эксперт. Поэтому в случае ухода с рынка иностранных консалтеров российские потребители такой информации мало что потеряют, считает Сергей Половников.

У участников рынка опасения вызывает релевантность данных, предоставленных иностранными консалтинговыми компаниями, отметили представители двух ритейлеров. Собеседники «Известий» подтвердили: иностранные компании действительно «не видят» параллельный импорт. По информации одного из них, в перспективе розничными сетями может быть создан альтернативный измеритель, который будет адекватно отражать данные о закупках и продажах техники в РФ, — конкретных сроков и параметров создания такой структуры он не назвал.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу.

Официальные представители опрошенных «Известиями» ритейлеров и маркетплейсов отказались от комментариев или не ответили на запросы.

Не анализируй это

Деятельность иностранных исследовательских компаний создает угрозу для экономики и государственных институтов. Так считают в Госдуме, куда недавно был внесен законопроект, ограничивающий деятельность таких структур в РФ.

— Запад нуждается в информации о нашей экономике, о предпочтениях и поведении российских граждан. Без всякого сомнения, эти данные позволяют недружественным странам формировать очень подробную и точную аналитику, чтобы корректировать санкционное давление на РФ. Кроме того, мы не уверены, что западные компании не осуществляют трансграничную передачу не только обобщенной, но и персональной информации, — отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В пример он привел французскую компанию Ipsos, которая, в частности, собирает информацию о здоровье россиян, диагнозах и рекомендуемых медикаментах. Есть основания полагать, что собранные сведения использовались в работе биологических лабораторий НАТО на границах с РФ, заявил депутат. Он обратил внимание на то, что власти ЕС сами предписали своим консалтерам прекратить оказывать услуги в РФ (это предусматривает девятый пакет европейских санкций), но никто из европейских исследователей с нашего рынка так и не ушел.

— Мы заинтересованы в сохранении и развитии рынка маркетинговых исследований, но присутствовать на нем должны те компании, которые смогут гарантировать безопасность собираемых данных. Западные стандарты вызывают вопросы, поэтому на смену им должны приходить высокотехнологичные российские решения, — добавил парламентарий.

Связаться с представителями Ipsos не удалось. «Известия» также направили запросы в Nielsen, GFK и IQVIA.

Механизм конвертации данных, полученных исследовательскими компаниями, в рестрикции, объяснил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

— Как работают санкции? Они (разработчики санкций. — «Известия»), например, смотрят подрядчиков «Газпрома» — всё понятно, давайте вводить против них санкции. А откуда узнаются подрядчики «Газпрома»? Из аудиторских отчетов, где вся внутренняя жизнь компании — как на ладони у американских спецслужб, — отметил он.

Рассматривая через призму аналитики ту или иную российскую отрасль, те, кто готовит санкции, понимают, как обезглавить и ослабить ее, утверждает он. Кроме того, располагая данными о потребительском поведении граждан, можно манипулировать ими с помощью медиа- и digital-ресурсов, объяснил Дмитрий Гусев.

С тем, что собранная иностранными исследовательскими компаниями информация может быть использована при подготовке антироссийских санкций, согласен и первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов. Хотя риски, связанные с таким сбором данных, более масштабны.

— Тут больше не в санкциях дело, а в выявлении каких-то слабых сторон, за которые можно зацепиться в плане организации каких-либо несанкционированных действий, критики власти на разных уровнях, — полагает он.

Несекретные материалы

Законопроект, ужесточающий требования к иностранным исследователям, работающим в РФ, был внесен в Госдуму группой депутатов в конце июля. Он предполагает, что не менее 80% акционерного капитала компаний, занимающихся в РФ исследованиями рынков, должны принадлежать российским собственникам.

«Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также в ней указано, что консалтеры не могут исполнять решения недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении РФ и не имеют права манипулировать данными, публиковать и использовать заведомо недостоверную информацию.

После принятия поправок исследовательская компания должна будет внести данные о себе в специальный перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности фирмы-консалтера будет принимать специальная комиссия, а если необходимые сведения не будут предоставлены, доли в уставном капитале могут быть принудительно проданы по решению суда, говорится в законопроекте.

На прошлой неделе зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести дополнительные меры воздействия на иностранных консультантов: в случае злостных нарушений они могут быть внесены в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ, а созданные ими для обхода российских законов структуры получат статус иноагентов.

При этом, как отметил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, похищение персональных данных отечественных пользователей выросло после того, как служба заблокировала американские соцсети. По его словам, такая личная информация может использоваться для вербовки, манипуляций с данными и использования их для совершения офлайн-преступлений. Атаки на базы данных и информсистемы были совершены потому, что американцы лишились возможности проводить поведенческий анализ действий россиян, добавил глава Роскомнадзора.

«Известия» направили запросы в ЕЭК и Минэкономразвития РФ.

Виктор Хилько, Иван Капустин

Оригинал материала: “Известия”