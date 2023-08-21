В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков

Накануне стало известно, что в Москве пропала туристическая группа, которая спустилась в коллектор в районе Олимпийского проспекта и отправилась гулять по канализации. В какой-то момент группа пропала, как сообщает “Царьград”, предполагаемой причиной стали сильные ливни, прошедшие в столице днем в воскресенье.

В понедельник утром возле парка “Зарядье” в Москве-реке обнаружили тела парня и девочки. Как отмечает VSE42.RU, предположительно, они принадлежат диггерам, пропавшим накануне. Поиски еще шести человек продолжаются.

“Вести Подмосковья” сообщают, что подростки, предположительно, были родственниками директора по маркетингу группы IT-компаний “Ланит” Дмитрия Маркушкина. Мужчина также был на той злополучной экскурсии.