 

Мнение: Тайная дипломатия?

21.08.2023, 19:35, Разное
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В Минувшие выходные глава Татарстана Рустам Минниханов слетал в Будапешт. Официально – чтобы принять участие в Дне образования Венгрии и посетить чемпионат мира по легкой атлетике.

А вот немецкий таблоид Bild написал про переговоры по новой зерновой сделке между Россией, Турцией и Катаром.

«Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африку. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок», — написала газета. Мол, о переговорах идет речь в переписке между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

Пока достоверно известно, что в праздничный Будапешт прилетели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, главы Туркменистана, Азербайджана и Сербии — Сердар Бердымухамедов, Ильхам Алиев, Александр Вучич.

Как в этой компании оказался глава одного из регионов России Рустам Минниханов, можно только догадываться. Может, и в самом деле прилетел на переговоры по новой зерновой сделке? По поручению президента России? Есть еще, какие версии?

На снимке: о чем беседовали в Венгрии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Татарстана Рустам Минниханов? Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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