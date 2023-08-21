Мнение: Где больше всего сжигали ведьм, политкорректная Белоснежка и фанаты Поттера против Роулинг

1. Вопреки мифам, которые распространяла Британия, самые католические регионы Европы – Испания, Португалия, Ирландия, южная Италия – были к ведьмам сравнительно дружелюбны или просто не верили в них. А вот протестантские страны, наоборот, жгли колдуний весьма активно. Историк Сергей Цветков приводит карту числа казней ведьм и колдунов в Европе Раннего Нового времени (ссылка).



Как видно, помимо Иберии и Ирландии меньше всего сожжений ведьм было в «отсталой варварской России». Похоже, наши предки были умнее и гуманнее европейцев уже тогда.

При этом общее количество задокументированных казней за колдовство было не так уж велико, как можно подумать после чтения приключенческих романов – несколько десятков тысяч за несколько веков. Помимо этого, вероятно, было немало внесудебных расправ, посадок в тюрьмы и судебных процессов, которые, по какой-то причине не дошли до аутодафе (обвиняемых оправдали, либо наказали по другим статьям, либо они умерли в заключении). С другой стороны, были и оправдательные приговоры. Обвиняемые нередко просили, чтобы их судила церковь, так как церковный суд был в среднем гораздо гуманнее светского. Возможно, в итоге то на то и выходит.

В любом случае, охота на ведьм в период борьбы протестантов с католиками в Европе была заметным социальным феноменом. Но всё же явно не настолько масштабным, чтобы всерьёз повлиять на демографию европейских стран. Напомню, согласно другому распространённому мифу, в Германии всех красивых женщин якобы сожгли, из-за чего современные немки в среднем не так красивы, как, например, славянки.

2. Директора по инклюзивности уволили, но Дисней продолжает радовать ценителей классических мультфильмов креативно-радужными художественными решениями. Неудачно переснятой «Русалочки» студии показалось мало, так как фильм принёс убытки акционерам, а не менеджерам. Теперь на очереди осквернение «Белоснежки» (ссылка):





«Мой отец и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись».

Сын режиссёра «Белоснежки» 1937 года Дэвид Хэнд раскритиковал современный ремейк мультфильма.

Ранее в компании Disney заявили, что вместо гномов там будут «волшебные существа». Авторы идеи заявляли, что это необходимо для адаптации мультфильма под современную аудиторию.

«Думаю, что пытаться делать что-то новое с произведением, и без того имевшим такой большой успех, — это позор», — заявил Хэнд.

Ремейк «Белоснежки» должен выйти в марте 2024 года.

Может быть, на роль гномов просто не смогли найти достаточное количество чернокожих трансгендерных карликов?

3. Революция пожирает своих детей. Часть фанатов Гарри Поттера (который сам по книгам был жертвой травли) продолжает упорную травлю Джоан Роулинг, создательницы мира Гарри Поттера и деятельного агитатора за радужную ересь (ссылка):

Упоминание о Джоан Роулинг убрали из посвящённой Гарри Поттеру экспозиции в музее поп-культуры в Сиэтле.

Писательницу обвинили в том, что она придерживается «ненавистных и вызывающих разногласия» мнений о трансгендерах, пишет Daily Mail.

«В мире Гарри Поттера есть холодная, бессердечная, высасывающая радость сущность, и на этот раз это не дементор», — заявил трансгендер и менеджер выставочного проекта Крис Мур.

Ранее автора серии книг травили за её высказывания, в частности из-за фразы: «Люди, у которых есть менструации». Кажется, было какое‑то слово… Wumben? Wimpund? Woomud?» [имеется в виду слово Women, «женщины»]

Напомню, Джоан Роулинг не только пропагандирует радужные утехи, но и распространяет геббельс-стайл клевету в адрес русских.